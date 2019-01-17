﻿ Игра престолов: мэром Даугавпилса снова стал Элксниньш, Mixnews.lv

Политика |

В четверг, 17 января, на должность мэра Даугавпилса избран бывший градоначальник и в свое время смещенный с этого поста Андрей Элксниньш от партии "Согласие". Элксниньша поддержали и депутаты "Нашей партии", в которую входит бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс.

Третья представленная в думе политическая сила - Латгальская партия - уже ранее заявляла, что Эйгимс и Элксниньш создали новую коалицию.

Депутат Латгальской партии Айвар Брокс отметил, что, если уж "Согласие" и "Наша партия" договорились возглавить думу, рассматривать следовало бы и кандидатуру Эйгимса, но Эйгимс выдвигаться отказался.

С 22 ноября Даугавпилсская дума работала без коалиции - Эйгимс был свергнут с должности мэра, и.о. председателя был Игорь Прелатов ("Наша партия").

В Даугавпилсской думе представлены три партии: Латгальская партия имеет шесть мандатов, "Согласие" - пять, "Наша партия" - четыре. Сразу после выборов мэром города уже был Элксниньш.