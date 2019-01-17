﻿ Кариньш обещает прислушиваться к мнению "Согласия" и СЗК, Mixnews.lv

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Новая правящая коалиция будет рассматривать предложения оппозиции и поддерживать самые конструктивные из них, заявил в четверг журналистам кандидат на должность премьер-министра Кришьянис Кариньш.

По его словам, политики договорились по договору о сотрудничестве, но в него надо еще внести редакционные уточнения. Достигнуто соглашение и по договору о фискальной дисциплине.

Ранее партии коалиции отклоняли все предложения, поступавшие от оппозиции, а теперь потенциальные партнеры договорились о возможности поддерживать и требования оппозиции, нужно лишь выделять среди них наиболее конструктивные, сказал Кариньш.

После переговоров в четверг партнеры подошли на шаг ближе к завершению работы над правительственной декларацией и другими документами. Встречи предусмотрены также в пятницу и субботу, если это потребуется.

Кариньш добавил, что в правительственной декларации будут не только общие фразы, но и конкретные политические цели.