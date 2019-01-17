﻿ Кариньш обещает прислушиваться к мнению "Согласия" и СЗК, Mixnews.lv

Кариньш обещает прислушиваться к мнению "Согласия" и СЗК (4)
Новая правящая коалиция будет рассматривать предложения оппозиции и поддерживать самые конструктивные из них, заявил в четверг журналистам кандидат на должность премьер-министра Кришьянис Кариньш.
По его словам, политики договорились по договору о сотрудничестве, но в него надо еще внести редакционные уточнения. Достигнуто соглашение и по договору о фискальной дисциплине.
Ранее партии коалиции отклоняли все предложения, поступавшие от оппозиции, а теперь потенциальные партнеры договорились о возможности поддерживать и требования оппозиции, нужно лишь выделять среди них наиболее конструктивные, сказал Кариньш.
После переговоров в четверг партнеры подошли на шаг ближе к завершению работы над правительственной декларацией и другими документами. Встречи предусмотрены также в пятницу и субботу, если это потребуется.
Кариньш добавил, что в правительственной декларации будут не только общие фразы, но и конкретные политические цели.
Притом все предложения можно отнести к неконструктивным))
Но то,что Согласие поддержит все предложения-даже не вопрос.Еще от скандала в РД не отошли и на крючке Кнаба и Кариньша.И СЗК купят.Хитрый вентспилский еврей своего не упустит.