﻿ "Согласие" сменит руководство двух комитетов Рижской думы, Mixnews.lv

"Согласие" сменит руководство двух комитетов Рижской думы (3)
Фракция "Согласия" в Рижской думе постановила сменить своих представителей в руководстве двумя думскими комитетами и фракцией, сообщил мэр Риги Нил Ушаков.
Руководитель комитета по делам транспорта и сообщения Вадим Баранник и руководитель комитета по социальным вопросам Ольга Вейдиня решили перейти на должности заместителей председателя фракции "Согласия". На должность руководителя комитета по делам транспорта и сообщения выдвинут Вадим Фальков, комитета по социальным вопросам - Байба Розентале.
Мэр считает Фалькова профессионалом - он много лет проработал водителем троллейбуса и после избрания в думу совмещал две работы. "Это сейчас очень важно для предприятия "Ригас сатиксме", потому что защита интересов трудового коллектива - наш приоритет", - сказал мэр.
Розентале была в свое время министром здравоохранения.
Реорганизацию лидер “Согласия” обяснил политическими обстоятельствами, которые сложились в стране и в городе.
“Последние месяцы и особенно последние недели партия “Согласие” подвергается беспрецедентному противоправному, в том числе и по абсолютно политическим причинам, давлению. Ситуация усугубляется невиданным ранее политическим кризисом в стране - избранные в Сейм партии с октября неспособны договориться о создании правительства. Крупнейшая фракция в Сейме - фракция “Согласия” - из процесса просто исключена. Остальные партии в это время заняты только борьбой за кресла, а страна в это время живет без бюджета.
Одновременно, партии, которых жители Латвии только что “наказали” за многочисленные ошибки и скандалы, и которые потеряли значительную часть поддержки своих избирателей, борются за роспуск демократически избранной рижанами столичной думы. Делается это в стилистике Северной Кореи, когда решения принимаются на конгрессах партии. Для любой другой страны члена ЕС это было бы по определению недопустимо.
Более того, у Рижской думу еще даже до принятия какого-либо государственного бюджета планируется отнять более 20 миллионов евро, которые в рамках заключенного ранее договора полагались самоуправлению от Министерства финансов как компенсация за налоговую реформу. При этом достаточно бездарно проведенную реформу.
На депутатах “Согласия” в Рижской думе лежит ответственность перед нашими избирателями и перед всеми рижанами - сохранить стабильность в городе и обеспечить нормальное функционирование работы самоуправления и дальнейшее развитие города в этих непростых условиях”, - говорится в заявлении Ушакова.
Сегодня созваны внеочередные заседания обоих комитетов, чтобы избрать новых руководителей.
Нилс Ушаковс,хорош воду лить.Народ тебя костерит по черному,проезжая ул.Чака и Ошкалнский мост,где так заделали ямы,что от них во все стороны летят мелкие камни.По кузову,по стеклам...Образовались новые такой глубины,что хотелось прикупить бронетранспортер,но конкурс по закупкам отменили.)))
Займись делом наконец .Хотя уже скоро Европарламент....