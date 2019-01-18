﻿ "Согласие" сменит руководство двух комитетов Рижской думы, Mixnews.lv

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Фракция "Согласия" в Рижской думе постановила сменить своих представителей в руководстве двумя думскими комитетами и фракцией, сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

Руководитель комитета по делам транспорта и сообщения Вадим Баранник и руководитель комитета по социальным вопросам Ольга Вейдиня решили перейти на должности заместителей председателя фракции "Согласия". На должность руководителя комитета по делам транспорта и сообщения выдвинут Вадим Фальков, комитета по социальным вопросам - Байба Розентале.

Мэр считает Фалькова профессионалом - он много лет проработал водителем троллейбуса и после избрания в думу совмещал две работы. "Это сейчас очень важно для предприятия "Ригас сатиксме", потому что защита интересов трудового коллектива - наш приоритет", - сказал мэр.

Розентале была в свое время министром здравоохранения.

Реорганизацию лидер “Согласия” обяснил политическими обстоятельствами, которые сложились в стране и в городе.

“Последние месяцы и особенно последние недели партия “Согласие” подвергается беспрецедентному противоправному, в том числе и по абсолютно политическим причинам, давлению. Ситуация усугубляется невиданным ранее политическим кризисом в стране - избранные в Сейм партии с октября неспособны договориться о создании правительства. Крупнейшая фракция в Сейме - фракция “Согласия” - из процесса просто исключена. Остальные партии в это время заняты только борьбой за кресла, а страна в это время живет без бюджета.

Одновременно, партии, которых жители Латвии только что “наказали” за многочисленные ошибки и скандалы, и которые потеряли значительную часть поддержки своих избирателей, борются за роспуск демократически избранной рижанами столичной думы. Делается это в стилистике Северной Кореи, когда решения принимаются на конгрессах партии. Для любой другой страны члена ЕС это было бы по определению недопустимо.

Более того, у Рижской думу еще даже до принятия какого-либо государственного бюджета планируется отнять более 20 миллионов евро, которые в рамках заключенного ранее договора полагались самоуправлению от Министерства финансов как компенсация за налоговую реформу. При этом достаточно бездарно проведенную реформу.

На депутатах “Согласия” в Рижской думе лежит ответственность перед нашими избирателями и перед всеми рижанами - сохранить стабильность в городе и обеспечить нормальное функционирование работы самоуправления и дальнейшее развитие города в этих непростых условиях”, - говорится в заявлении Ушакова.

Сегодня созваны внеочередные заседания обоих комитетов, чтобы избрать новых руководителей.