﻿ Опять провал? Правительство Кариньша теряет поддержку KPV LV, Mixnews.lv

Опять провал? Правительство Кариньша теряет поддержку KPV LV (19)

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Политика | 18 января 2019 года, 12:08

Кандидат в премьер-министры Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сегодня встретится с фракцией KPV LV, чтобы обсудить формирование правительства. Таким образом возможный глава правительства отреагировал на публикации единомышленников Артуса Кайминьша в соцсетях.

Сопредседатель KPV LV Линда Лиепиня сегодня опубликовала в своем Facebook пост, в котором говорит, что не поддержит правительство Кариньша в том случае, если в его декларацию не будет включен пункт об отмене компонента обязательной закупки (КОЗ).

Аналогичный пост опубликовала и депутат KPV LV Карина Спруде, а Алдис Гобземс поделился обоими постами, добавив, что "продолжение следует".

Артус Кайминьш, комментируя решение своих однопартийцев, признался, что сам узнал об этом только из соцсетей.

На вопрос, будет ли он сам голосовать за правительство Кариньша, политик указал, что документы будущего правительства становятся для KPV LV все более привлекательными. Сейчас работа над ними продолжается, добавил Кайминьш.

В свою очередь лидер Национального объединения "Visu Latvijai!”-TB/LNNK Райвис Дзинтарс подозревает, что "олигархи любой ценой стремятся не допустить создания правительства и добиться внеочередных выборов".

Комментируя высказывания представителей KPV LV о формировании правительства, Дзинтарс заявил, что эта партия очень неоднородна. Однако проще было бы ясно сказать, кто хочет работать в правительстве и кто нет.

С точки зрения Дзинтарса, противоречивые предложения к правительственной декларации подаются не с целью внести изменения в этот документ. Вопрос стоит в целом о наличии либо отсутствии правительства и возможности создать "тотальный хаос".

Комментарии 19
доктор БляБолит1 час назад
Разогнать это Шапито....... устроили мля клоунаду на народные деньги... бездари.
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Правильно думаешь,товарищ,2 часа назад
Активнее всех скинем в оппозицию и тогда качели поменяют свое положение - все идет к тому , видимо нынешним избранникам народа не дано договорится.Расставьте все .как народ решил ,а не так как надо куратору ,тогда пазл и сложится. *Единствы* должно занять то место,которое ему определили избиратели и только.
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Патриот2 часа назад
Твоё мнение как голос осла, оставь его при себе и не позорь латвийский народ! Твоё место на хуторе в свинарнике кормить своих собратьев свиней и убирать гавно после себя. Мойся почаще а то воняет от тебя как от немытого козла!
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