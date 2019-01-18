﻿ Лавров: вопрос русского языка в Латвии не красит ни ЕС, ни НАТО, Mixnews.lv

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Лавров: вопрос русского языка в Латвии не красит ни ЕС, ни НАТО (7)

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Политика | 18 января 2019 года, 16:58

Притеснение, которому подвергается русский язык в странах Балтии , является серьезной проблемой, требующей решения. Об этом на большой пресс-конференции по итогам 2018 года заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инициативу создания объединенных школ в Эстонии.

"Я в принципе считаю, что происходящее в отношении русского языка в Эстонии, Латвии - это очень серьезные вещи, которые не красят ни эти страны, ни Евросоюз и НАТО, которая, кстати сказать, позиционирует себя не только как военных альянс, а как еще и сообщество демократии", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, он несколько раз обращался с письмами к генеральному секретарю НАТО и к высокому представителю Евросоюза наряду с руководством ООН, Совета Европы и ОБСЕ, чтобы привлечь внимание к неприемлемой практике дискриминации русскоязычных, «не говоря уже о позорном явлении безгражданства».

Лавров отметил, что в странах Восточной Европы, а прежде всего в Балтии и Польше, возрождаются неонацистские, реваншистские и националистические тенденции.

"Мы категорически осуждаем попытки переписывать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, да и вообще переписывание истории. Это не дело политиков, пусть этим занимаются историки", - отметил министр, добавив, что у России существуют комиссии историков с Польшей и Литвой, которые встречаются и вырабатывают общие подходы к истории.

Напомним, 2 апреля 2018 года президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный полный перевод школьного обучения на латышский язык.

Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

Комментарии 7
Алекс50 минут назад
Интересно,а рижская еврейская школа тоже переведена на латышский язык обучения?
Что то я пропустил,когда идиш и иврит стали языками ЕС...)))
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Latviešu Patriots1 час назад
Biedra Lavrovs viedoklis ES un NATO neinteresē! Neviens krievijas sūds mums Latvijai neko nenorādīs!
12
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гражданин - LV31 минуту назад
У министра озабоченности очередное обострение на старый раздражитель. Фуфло на самом деле. Почему же он не выражает озабоченности по поводу притеснения русского языка в США, в Германии или в Франции? В этих странах русских больше, в том числе живущих там уже не в первом поколении, чем всех жителей Прибалтики вместе взятых. Видимо он до сих пор ещё живёт в иллюзиях, будто Прибалтийские страны так и остались колониями совка. Что касается того "что в странах Восточной Европы, а прежде всего в Балтии и Польше, возрождаются неонацистские, реваншистские и националистические тенденции" - не делают чести работнику, даже нижнего и среднего уровня, дипломатического корпуса, применение определений не соответствующих действительности. Или это невежество, или паранойя. Хоть в интернете бы посмотрел значение этих слов...
7
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