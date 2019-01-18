﻿ "Скорая помощь": отток остановлен, но работать некому, Mixnews.lv

Политика |

Массовый отток работников в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) пока остановлен, сообщила сегодня журналистам заместитель руководителя Рижского регионального центра СНМП Райта Кришьяне.

Правда, в СНМП по-прежнему остается много вакантных рабочих мест, однако благодаря решению позволить медикам работать больше сверхурочных часов, чем допускает закон о труде, количество вакансий удалось сократить с 306 до 85, отметила она.

В прошлом году уволились 40 водителей машин бригад СНМ, добавила Кришьяне.

Директор СНМП Лиене Ципуле тоже отметила, что за два месяца обеспечение бригад СНМП в Рижском регионе значительно улучшилось, оперативная ситуация в Риге, благодаря различным предпринятым мерам, тоже улучшилась. Поэтому СНМП прекратила объявленную 9 ноября 2018 года чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре.

Разрешить ситуацию помогли также предпринятые Минздравом действия, включая принятые изменения нормативных актов, которые помогли организовать бригады СНМП по новым принципам, считает Ципуле. Важным она назвала и решение политиков выделить СНМП финансирование на повышение зарплат работникам.

Большую роль сыграли также многочисленные внутренние решения, в том числе профилирование бригад СНМП в соответствии со спецификой вызовов, ротация бригад, развитие консультирования по телефону, прекращение платных услуг в Рижском региональном центре, информирование общества, отметила Ципуле.

По ее словам, обеспечение бригад СНМП в Рижском регионе сейчас тоже улучшилось - если 9 ноября 2018 года одна бригада приходилась на 34 тыс. жителей, то 16 января 2019 года - уже на 22 тыс. жителей. Всемирный банк, правда, рекомендует обеспечить одну бригаду медиков на 15 тыс. жителей, добавила Ципуле.

Тем не менее, хотя ситуация сейчас и улучшилась, использованные во время чрезвычайной медицинской ситуации решения, включая сортировку вызовов по их приоритету, станут повседневными мерами СНМП, с учетом того, что нехватка человеческих ресурсов по-прежнему остается актуальной, подчеркнула она.

Как уже сообщалось, 9 ноября 2018 года СНМП приняла решение объявить чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре в связи с увольнениями множества медиков из-за низких зарплат и большой нагрузки.