﻿ Бригманис о коалиции Кариньша: правительство недоразумений!, Mixnews.lv

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Доверив формирование правительства старым политикам, новые партии проиграют, так как не оправдают надежд своих избирателей, считает член правления Союза "зеленых" и крестьян Аугуст Бригманис.

Он допускает, что правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") будет утверждено, но самое парадоксальное, по мнению Бригманиса, в том, что руководить правительством будут старые политики, хотя избиратели дали мандат новым.

"Мне совершенно непонятно, почему должность премьера нужно доверить старым политикам, которые фактически проиграли выборы", - сказал Бригманис, добавив, что новые политические силы, голосуя за это правительство, очень рискуют, игнорируя мандат, полученный от избирателей.

Бригманису понятна позиция Алдиса Гобземса от "KPV LV" не голосовать за правительство "Нового Единства". У Бригманиса нет принципиальных возражений против людей из "Нового Единства", но он считает, что нужно было уважать право новых политических сил возглавить правительство.

Бригманиса удивляет и решение "Для развития/За!" отмежеваться от возможности возглавить правительство.

Политик допускает, что это будет "правительство недоразумений", а оппозиции будет легко работать, потому что Кабинет министров не отличается внутренней стабильностью.

Напомним, партии "Согласие" и СЗК в формировании нового правительства не участвуют.

Фото: flickr.com/photos/saeima