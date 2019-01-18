﻿ Зиле: Великобритания не может не выйти из ЕС, Mixnews.lv

Зиле: Великобритания не может не выйти из ЕС (4)

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Политика | 18 января 2019 года, 20:52

Великобритания уже не может не выйти из Европейского союза (ЕС). Это признают даже те британские политики, которые выступают против Brexit, сказал в интервью LTV депутат Европейского парламента Роберт Зиле (Национальное объединение VL-TB/LNNK).

По его словам, даже если в Великобритании пройдет повторный референдум по выходу из ЕС, все не так просто, к тому же до сих пор нельзя исключать, что результат такого референдума может оказаться таким же, как и два с половиной года назад.

Политик признал, что многие, в том числе он сам, желали бы в будущем видеть Великобританию в сообществе стран ЕС, однако было бы ошибочно пытаться сейчас переубеждать британских политиков в необходимости проведения повторного референдума или как-либо менять решение, принятое большинством избирателей путем демократического голосования.

Комментируя результаты голосования британского парламента по соглашению с ЕС, на котором оно было отклонено, Зиле допускает, что по этой причине со стороны ЕС может возникнуть небольшое содействие.

"Я думаю, что это вопрос политической воли. Однако в сложный для европейской демократии момент две стороны могут найти подходящие для них решения", — считает евродепутат.

Фото: flickr.com/european_parliament

Комментарии 4
Шерлок8 минут назад
В этом вопросе он высказался абсолютно верно и оценил внутриполитическую ситуацию в Великобритании корректно. Вот как бывает, у человека могут водиться здравые мысли, и при этом он может иметь глубочайшие аффекты на национальной почве, раз балотировался от упоротых нациков.
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Patriot2 минуты назад
Par Zīli balso zilie! Ha ha ha
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Ребус4 минуты назад
Великобритания не может НЕ выйти, а Латвия не может выйти из ЕС. Кто из них умнее?
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