﻿ Зиле: Великобритания не может не выйти из ЕС, Mixnews.lv

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Великобритания уже не может не выйти из Европейского союза (ЕС). Это признают даже те британские политики, которые выступают против Brexit, сказал в интервью LTV депутат Европейского парламента Роберт Зиле (Национальное объединение VL-TB/LNNK).

По его словам, даже если в Великобритании пройдет повторный референдум по выходу из ЕС, все не так просто, к тому же до сих пор нельзя исключать, что результат такого референдума может оказаться таким же, как и два с половиной года назад.

Политик признал, что многие, в том числе он сам, желали бы в будущем видеть Великобританию в сообществе стран ЕС, однако было бы ошибочно пытаться сейчас переубеждать британских политиков в необходимости проведения повторного референдума или как-либо менять решение, принятое большинством избирателей путем демократического голосования.

Комментируя результаты голосования британского парламента по соглашению с ЕС, на котором оно было отклонено, Зиле допускает, что по этой причине со стороны ЕС может возникнуть небольшое содействие.

"Я думаю, что это вопрос политической воли. Однако в сложный для европейской демократии момент две стороны могут найти подходящие для них решения", — считает евродепутат.

Фото: flickr.com/european_parliament