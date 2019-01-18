﻿ Шмитс отозвал свою кандидатуру на должность министра экономики, Mixnews.lv

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Политик Дидзис Шмитс (KPV LV) отозвал свою кандидатуру на должность министра экономики. О своем решении он объявил в прямом эфире передачи телеканала Rīga TV 24.

Кандидат в премьер-министры Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), узнавший о решении Шмитса из СМИ и соцсетей, поблагодарил Шмитса за проделанную работу и сообщил, что предложит KPV LV выдвинуть нового кандидата на пост министра экономики.

Кандидатуру Шмитса на пост министра экономики выдвинула партия KPV LV. Он является президентом Латвийского союза рыбопромышленников и руководителем Европейской ассоциации вылова краба.