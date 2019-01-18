﻿ Шмитс и Кариньш не сошлись на "зеленой" энергии, Mixnews.lv

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Политик Дидзис Шмитс (KPV LV) и кандидат в премьер-министры Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") не сошлись из-за решения по "зеленой" энергии, поэтому Шмитс решил снять свою кандидатуру.

О своем решении он объявил в прямом эфире передачи телеканала "Рига ТВ 24".

Обосновывая свое решение, Шмитс сказал, что в среду у него был индивидуальный разговор с кандидатом в премьеры Кришьянисом Кариньшем, во время ему было сказано, что "если он не изменит свое мнение о компоненте обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии, то будет нежелательным министром в его правительстве. Это было сказано очень ясно".

Кандидат в премьер-министры Кришьянис Кариньш, узнавший о решении Шмитса из СМИ и соцсетей, поблагодарил Шмитса за проделанную работу и сообщил, что предложит "KPV LV" выдвинуть нового кандидата на пост министра экономики.

Пресс-секретарь "Нового Единства" Сандрис Сабаев сказал агентству ЛETA, что на заседании фракции "KPV LV", на котором присутствовал Кариньш, этот вопрос не обсуждался. Подробнее прокомментировать этот вопрос Кариньш сможет после совещания партий в субботу.

В совещании KPV LV, на котором присутствовал Кариньш, Шмитс не участвовал.

Кандидатуру Шмитса на пост министра экономики выдвинула партия KPV LV. Он является президентом Латвийского союза рыбопромышленников и руководителем Европейской ассоциации вылова краба.

Как сообщалось, сопредседатель KPV LV Линда Лиепиня объявила, что решила не поддерживать правительство Кариньша в том случае, если в его декларацию не будет включен пункт об отмене компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии. Пост об этом она поместила в фейсбуке.

Аналогичный пост опубликовала и депутат KPV LV Карина Спруде, а Алдис Гобземс поделился обоими постами, добавив, что "продолжение следует".

Несмотря на эти высказывания отдельных депутатов от KPV LV, политики после очередных переговоров считают, что еще на шаг приблизились к утверждению нового правительства.