﻿ Вайдере: нас ждет острая борьба за попадание в Европарламент, Mixnews.lv

Политика |

На выборах в Европарламент, которые состоятся в мае этого года, ожидается очень острая борьба как между партиями, так и внутри них, потому что много сильных политиков, которые не прошли в Сейм, захотят побороться за места депутатов, сказала в интервью агентству LETA евродепутат Инесе Вайдере ("Новое Единство").

"Надеюсь, что депутатов изберут по их делам. Коррупционный скандал в Рижской думе показал, как эти люди работали годами. Возможно, избиратели дадут им свою оценку или же для них это приемлемо?" - сказала Вайдере.

Поэтому, по ее словам, нужно идти на выборы и анализировать, что уже сделали депутаты.

"Недостаточно того, что у депутата реклама на автомобиле, недостаточно сказать о том, что мы будем в той или иной фракции, а на самом деле работать в интересах России, что ярко заметно, потому что по крайней мере два-три латвийских европарламентария действительно не всегда работают в интересах Латвии", - отметила евродепутат.

"Важно также смотреть, чего депутат реально может достичь. Если политик молодой и утверждает, что с его избранием в Европарламент все изменится, ясно, что этого не произойдет. Чтобы с депутатом вообще считались, он должен проработать несколько лет", - сказала Вайдере.

Она подчеркнула, что выборы будут важны как для Латвии, так и для остальной Европы. События последних лет драматичным образом показали, насколько важно государствам держаться вместе, поддерживать друг друга. Было достаточно много серьезных моментов - "Brexit", итальянский кризис, в недавнем прошлом - кризис в Греции.

"Нелегко пришлось и другим странам, в том числе Латвии, однако благодаря ЕС мы получили поддержку. Вопрос в том, будут ли избраны на выборах такие политические силы, которые умеют конструктивно сотрудничать, работать на результат, которые доказали, что могут обеспечить развитие ЕС, либо будут избраны популисты, которые будут кричать, что все плохо. Выборы важны и в контексте бюджета ЕС. Бюджет ЕС невелик, но он важен для решения некоторых общих вопросов. Эти выборы важны, потому что определят, как мы будем жить следующие пять лет", - сказала Вайдере.

Очередные выборы в Европейский Парламент в Латвии пройдут в субботу, 25 мая 2019 года.

Фото: flickr.com