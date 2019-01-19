﻿ Работают без выходных: партии договорились о правительственной декларации, Mixnews.lv

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Партии достигли соглашения по правительственной декларации, голосование по утверждению нового правительства запланировано в среду, 23 января.

Кандидат на пост премьер-министра Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после состоявшейся сегодня очередной встречи партий сообщил журналистам, что политики фактически договорились о содержании декларации. В понедельник утром партии вновь встретятся, чтобы окончательно согласовать ее текст.

Кариньш также ждет от партий, что до вечера 21 января они примут официальные решения об участии в правительственной коалиции. В понедельник у кандидата в премьеры состоится также встреча с президентом Раймондом Вейонисом.

Также Кариньш ожидает, что KPV LV выдвинет нового кандидата на должность министра экономики. Руководитель фракции KPV LV Атис Закатистов сообщил, что этот вопрос фракция может рассмотреть в понедельник, 21 января. Пока он воздержался назвать возможного кандидата.

Как сообщалось, в пятницу политик KPV LV Дидзис Шмитс снял свою кандидатуру на должность министра экономики. Это вызвало еще больше вопросов, поддержат ли депутаты KPV LV утверждение правительства Кариньша в Сейме.

Несколько депутатов KPV LV, в том числе Алдис Гобземс, которому ранее было доверено формирование правительства, заявили, что голосовать за правительство "Нового Единства" не будут.

В переговорах о формировании правительства участвуют "Новое Единство", Новая консервативная партия, "Для развития/За!", KPV LV, "Visu Latvijai!"-TB/LNNK.