﻿ Стало известно, кто может стать министром экономики от KPV LV, Mixnews.lv

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Партия KPV LV может обсудить выдвижение на должность министра экономики депутата Сейма Ральфа Немиро, свидетельствуют имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Ранее сообщалось, что прежний кандидат KPV LV на этот пост Дидзис Шмитс в пятницу, 18 января, снял свою кандидатуру.

Руководитель фракции KPV LV в Сейме Атис Закатистов после встречи формирующих правительство партий в субботу не назвал возможных кандидатов на должность министра экономики, сообщив, что решение может быть принято в понедельник, 21 января.

Ранее KPV LV планировала выдвинуть Немиро на должность парламентского секретаря Минфина. Если партия выдвинет его на должность министра экономики, то на пост парламентского секретаря Минфина может быть выдвинут Закатистов, свидетельствует неофициальная информация.

Как сообщалось ранее, вчера партии достигли соглашения по правительственной декларации, и голосование по утверждению нового правительства запланировано в среду, 23 января.

Кандидат на пост премьер-министра Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после встречи партий в субботу сообщил журналистам, что политики фактически договорились о содержании декларации. В понедельник утром партии вновь встретятся, чтобы окончательно согласовать ее текст.

Кариньш ждет от партий, что до вечера 21 января они примут официальные решения об участии в правительственной коалиции. Также Кариньш ожидает, что KPV LV выдвинет нового кандидата на должность министра экономики.

В переговорах о формировании правительства участвуют "Новое Единство", Новая консервативная партия, "Для развития/За!", KPV LV и VL-TB/LNNK.

Фото: flickr.com/saeima