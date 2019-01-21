﻿ Вейониса с новогодними праздниками поздравили Путин, Трамп и Лукашенко, Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймонд Вейонис в Рождество и Новый год получил поздравления от президента России Владимира путина, Белоруссии Александра Лукашенко, главы США Дональда Трампа, сообщили в президентской канцелярии.

Также главу латвийского государства поздравили также канцлер Германии Ангела Меркель, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, президент Еврокомиссии Дональд Туск и президент Европарлдамента Антонио Таяни, лидеры мировых держав, представители дипломатического корпуса, главы европейских королевских семей и Ближнего Востока.

Кроем того поздравительные послания Вейонис получил от лидеров духовных конфессий, в том числе от лидера Тибетских буддистов Далай-ламы, главы русской православной церкви патриарха Московского и Всея Руси Киррила, метрополита Волоколамского Иллариона, апостольского нунция Святого Престола в странах Балтии архиепископа Педро Лопес Кинтаны.

Сам Вейонис послал 112 поздравительных посланий с Рождеством и Новым годом, из которых 106 направлены руководятелям государств, в том числе Путину.

Как отметили в канцелярии каждый год список получателей поздравлений обновляется и уточняется в тесном контакте с МИДом Латвии.