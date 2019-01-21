﻿ Кариньш ждет от KPV LV имя кандидата в министры экономики, Mixnews.lv

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Кандидат на пост премьер-министра Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") уверен, что у партии KPV LV есть желание работать в новом правительстве, поэтому сегодня ждет от нее выдвижения нового кандидата на должность министра экономики. Об этом он заявил в интервью Латвийскому радио.

Кариньш сообщил, что в конце прошедшей недели получил от председателя фракции KPV LV Атиса Закатистова заверения в том, что партия поддержит новое правительство.

"KPV LV не меняла своей позиции, а внутренние процессы в партии я не хочу комментировать, как и потенциальных кандидатов на должность министра экономики", - сказал Кариньш.

Как сообщалось, KPV LV может выдвинуть на должность министра экономики депутата Сейма Ральфа Немиро. Прежний кандидат KPV LV на эту должность Дидзис Шмитс в пятницу снял свою кандидатуру.

Руководитель фракции KPV LV в Сейме Атис Закатистов после встречи формирующих правительство партий в субботу не назвал возможных кандидатов на должность министра экономики, сообщив, что решение может быть принято в понедельник.

Ранее KPV LV планировала выдвинуть Немиро на должность парламентского секретаря Минфина. Если партия выдвинет его на должность министра экономики, то на пост парламентского секретаря Минфина может быть выдвинут Закатистов, свидетельствует неофициальная информация.

Фото: Flickr/Krišjānis Kariņš