﻿ Будущая коалиция договорилась о декларации правительства, Mixnews.lv

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Партии будущей правящей коалиции полностью договорились по правительственной декларации, заявил кандидат на должность премьер-министра Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). Соглашение достигнуто также по договору о сотрудничестве и договору о фискальной дисциплине.

Подписание документов может состояться утром в среду, 23 января. В среду планируется созвать также внеочередное заседание Сейма для утверждения правительства. Оно может начаться в 11 часов, сказал Кариньш.

Большинство депутатов парламентской фракции партии KPV LV поддержало участие в формируемом кандидатом в премьеры Кришьянисом Кариньшем. KPV LV выдвинула на должность министра экономики депутата Сейма Ральфа Немиро, сообщил председатель фракции Атис Закатистов.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс выразил удовлетворение, что после длительных и сложных переговоров политикам удалось договориться.

Сопредседатель "Для развития/За!" Даниэль Павлютс отметил, что дискуссии по правительственным документам проходили в коллегиальной и дружественной обстановке.

Председатель Новой консервативной партии Янис Борданс назвал правительственную декларацию очень важным документом. Однако это только 10%, а остальные 90% - то, что сделают политики, добавил он.

Как сообщалось, среди приоритетов нового правительства будут упорядочение финансовой системы, безопасность, законность, реформы образования и здравоохранения, отмена компонента обязательной закупки электричества.

Фото: flickr.com/photos/krisjaniskarins