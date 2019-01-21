﻿ Кариньш рассчитывает на поддержку 61 депутата Сейма, Mixnews.lv

Кариньш рассчитывает на поддержку 61 депутата Сейма (17)

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Политика | 21 января 2019 года, 15:29

Будущее правительство планирует поддержать 61 депутат Сейма, то есть стабильное правоцентристское большинство, сообщил кандидат в премьеры Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после сегодняшней встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

Кариньш известил Вейониса о том, что процесс формирования правительства завершился успешно, и ознакомил президента с текстом декларации нового правительства, договора о сотрудничестве и договора о фискальной дисциплине.

Фракция KPV LV проинформировала Кариньша о том, что правительство поддержат 11 ее депутатов, то есть он рассчитывает по меньшей мере на 61 голос.

Как сообщалось ранее, партии будущей правящей коалиции полностью договорились по правительственной декларации, договору о сотрудничестве и договору о фискальной дисциплине.

В 23 января планируется созвать внеочередное заседание Сейма для голосования по вопросу об утверждении нового правительства.

Комментарии 17
хех1 час назад
Прямое управление из Вашингтона.
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Linards1 час назад
Tu laikam pavisam esi stulbs ....
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Patriot45 минут назад
Nu ko,Gnìda,esmu jau Alfà.Tu tà gribi man sist purnu,ka jau apmizies no bailem.Gaidu tevi,glèvs pederast,paràdi kaut vienreiz dzìvè,ka tev ir pauti
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