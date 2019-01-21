﻿ Британия начала регистрацию граждан Евросоюза, Mixnews.lv

Британия начала регистрацию граждан Евросоюза (1)
Политика | 21 января 2019 года, 18:37
Готовящаяся к выходу из ЕС Великобритания открыла программу по регистрации 3,5 млн проживающих в стране граждан ЕС.
Согласно программе, испытательный этап которой стартовал в понедельник, 21 января, желающие остаться в Великобритании граждане ЕС должны будут ходатайствовать о статусе жителя Великобритании и уплатить налог в 65 фунтов стерлингов для взрослого и 32,5 фунта для ребенка.
Министр по дела иммиграции Великобритании Кэролайн Ноукс заявила, что система сделает получение статуса "простым и понятным" для граждан ЕС.
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