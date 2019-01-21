﻿ Кариньш: проголосовавшие против правительства не будут частью коалиции, Mixnews.lv

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Депутаты, которые проголосуют в Сейме против утверждения правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), не будут считаться частью коалиции, заявил Кариньш после встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

Отвечая на вопрос, каковы будут последствия для депутатов, которые проголосуют против правительства Кариньша, он сказал, что вопрос о последствиях должна решать парламентская фракция, но составной частью коалиции эти люди считаться не будут.

"Еще не было речи об ответственности Сейма, поэтому нельзя сказать, потеряют ли эти люди должности в основных парламентских комиссиях", - добавил политик.

Депутат KPV LV Линда Лиепиня, возглавляющая комиссию Сейма по запроса, ранее заявила, что не поддержит правительство Кариньша. На вопрос, может ли возглавлять парламентскую комиссию человек, не поддерживающий правительство, Кариньш ответил, что такой вопрос пока не обсуждался.

Оценивая кандидатуру министра экономики от KPV LV Ральфа Немиро, Кариньш отметил, что в процессе переговоров он был очень активным и уже знаком будущим партнерам. Кариньша эта кандидатура устраивает.