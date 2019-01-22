﻿ Ринкевич: ЕС и НАТО должны объединиться для борьбы с гибридными угрозами, Mixnews.lv

Ринкевич: ЕС и НАТО должны объединиться для борьбы с гибридными угрозами (7)
Борьба с гибридными угрозами требует совместной работы Евросоюза и НАТО, указал после заседания Совета иностранных дел ЕС министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
В понедельник, 21 января, Ринкевич принял участие в собрании совета, в ходе которого прошло обсуждение борьбы с дезинформацией.
Ринкевич выразил поддержку общему сообщению Европейской комиссии и высшего представительства ЕС "План действий на борьбу с дезинформацией", который определяет практические шаги для реализации этого плана во всем Европейском Союзе. План предусматривает четыре направления деятельности, которые должны улучшить способность учреждений ЕС распознавать, анализировать и разоблачать дезинформацию, а также способствовать координации и единой реакции на дезинформацию.
Кроме того он предусматривает стимулировать частный сектор, в том числе ИТ-компании и социальные платформы, бороться с дезинформацией, а также способствовать пониманию и устойчивости общества к дезинформации, поддерживая анализ и исследование этой отрасли.
Министр обратил внимание на то, что гибридная угроза требует интегрированного подхода, поэтому Евросоюз и НАТО должны работать вместе. Для этой цели требуется тесное сотрудничество Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации в Риге с Европейским центром по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки.
Ринкевич выразил твердую поддержку работе оперативной группы Восточной стратегической коммуникации ЕС, которая сейчас работает в нескольких направлениях, а именно, сообщает о прокремлевской дезинформации в ЕС, а также поддерживает укрепление медиа-среды стран Восточного партнерства.
Кроме того, министры обсудили сотрудничество ЕС и арабскими государствами, также состоялась дискуссия о взаимоотношениях с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), готовясь к совещанию министров иностранных дел стран ЕС и ASEAN, которое состоялось после совещания совета. На совещании ЕС и ASEAN обсуждалась региональная безопасность в Азии и соседних регионах Европы, а также прошла дискуссия о таких глобальных вызовах как изменения климата, международный терроризм, безопасность моря и кибербезопасность.
_Фото: Flickr/EU Naval Force Media and Public Information Offic_e
К числу таких «отбросов» Forbes отнес страны Балтии.
Американское издание с беспощадной честностью назвало прибалтов «беспомощными нациями», которые способны только ныть об угрозе со стороны России и просить себя защитить, втягивая американцев в конфликт с восточным соседом.
«Безопасность Соединенных Штатов существенно пострадала в результате добавления Эстонии, Латвии и Литвы», — заключил Forbes. Перечисленным странам осталось догадываться, к чему призывает журнал: выйти из НАТО или выгнать оттуда Прибалтику?