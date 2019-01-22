﻿ Ринкевич: ЕС и НАТО должны объединиться для борьбы с гибридными угрозами, Mixnews.lv

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Борьба с гибридными угрозами требует совместной работы Евросоюза и НАТО, указал после заседания Совета иностранных дел ЕС министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

В понедельник, 21 января, Ринкевич принял участие в собрании совета, в ходе которого прошло обсуждение борьбы с дезинформацией.

Ринкевич выразил поддержку общему сообщению Европейской комиссии и высшего представительства ЕС "План действий на борьбу с дезинформацией", который определяет практические шаги для реализации этого плана во всем Европейском Союзе. План предусматривает четыре направления деятельности, которые должны улучшить способность учреждений ЕС распознавать, анализировать и разоблачать дезинформацию, а также способствовать координации и единой реакции на дезинформацию.

Кроме того он предусматривает стимулировать частный сектор, в том числе ИТ-компании и социальные платформы, бороться с дезинформацией, а также способствовать пониманию и устойчивости общества к дезинформации, поддерживая анализ и исследование этой отрасли.

Министр обратил внимание на то, что гибридная угроза требует интегрированного подхода, поэтому Евросоюз и НАТО должны работать вместе. Для этой цели требуется тесное сотрудничество Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации в Риге с Европейским центром по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки.

Ринкевич выразил твердую поддержку работе оперативной группы Восточной стратегической коммуникации ЕС, которая сейчас работает в нескольких направлениях, а именно, сообщает о прокремлевской дезинформации в ЕС, а также поддерживает укрепление медиа-среды стран Восточного партнерства.

Кроме того, министры обсудили сотрудничество ЕС и арабскими государствами, также состоялась дискуссия о взаимоотношениях с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), готовясь к совещанию министров иностранных дел стран ЕС и ASEAN, которое состоялось после совещания совета. На совещании ЕС и ASEAN обсуждалась региональная безопасность в Азии и соседних регионах Европы, а также прошла дискуссия о таких глобальных вызовах как изменения климата, международный терроризм, безопасность моря и кибербезопасность.

_Фото: Flickr/EU Naval Force Media and Public Information Offic_e