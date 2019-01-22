﻿ Начата проверка допуска министров будущего правительства, Mixnews.lv

Начата проверка допуска министров будущего правительства (3)

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Политика | 22 января 2019 года, 07:31

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) начало проверку допуска к государственной тайне членов будущего правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), сообщила представитель БЗС Ивета Маура.

Она заверила, что оценка будет проведена за максимально короткое время, а в отношении тех кандидатов в министры, которые занимают должности в уходящем правительстве, допуск к гостайне остается в силе.

Ранее директор БЗС Янис Майзитис заявил, что проверки лиц, как правило, занимают у БЗС два месяца. Закон предусматривает, что максимальный срок проверки составляет три месяца, но в случае необходимости он может быть продлен еще на три месяца. Отрицательное решение БЗС можно оспорить у генерального прокурора и в суде.

Маура рассказала, что сейчас специальный допуск к гостайне имеют восемь депутатов Сейма, 34 депутата подали документы и проходят проверку, от 13 депутатов, которым нужен допуск к гостайне, документы еще не получены.

Пять депутатов получили отказ в допуске к гостайне во время предыдущих созывов парламента, а 40 депутатам специальный допуск к гостайне не требуется.

Фото: flickr.com/saeima

Комментарии 3
да уж3 часа назад
а на каком основании к гостайнам будет допущен гражданин америки кариньш?
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asd3 часа назад
Если министром и президентом могут выбрать кого угодно, то как мне подать заявку на получение допуска к гостайне?
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избиратель3 часа назад
Давно уже проверили бы всех депутатов вот это было бы рационально
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