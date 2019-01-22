﻿ Будущий глава МВД хочет облегчить требования к латышскому для гастарбайтеров, Mixnews.lv

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Выдвинутый фракцией KPV LV на пост министра внутренних дел (МВД) адвокат Сандис Гиргенс, который баллотировался на выборах в Сейм, но избран не был, заявил, что если займет этот пост, то облегчит условия пребывания в Латвии для иностранных квалифицированных работников, пишет Skaties.lv.

"Когда квалифицированному иностранному сотруднику дают разрешение на работу на год, а через год ему говорят – нет, знаете, ничего, что вы здесь очень хорошо работаете, мы не продлеваем это разрешение на работу еще раз, так как вы не знаете латышского языка на высшем уровне. По-моему, это неправильно", - сказал Гиргенс.

Представитель KPV LV подчеркнул, что уверен в своей правоте, добавив, что "раз это хорошо для бизнеса, то это хорошо и для страны".

"Мы за то, чтобы в Латвии развивалась бизнес-среда", - заключил Гиргенс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK ни раз заявляло, что будет отстаивать интересы суверенной Латвии и продолжит выступать против ввоза гастарбайтеров из-за рубежа.

Фото: twitter.com/DelfiLV