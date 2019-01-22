﻿ "Меня заказали": журналисты проверили семейный бизнес будущей главы Минблага, Mixnews.lv

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Имя потенциального министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV) прозвучало в СМИ из-за возможной выплаты зарплат в конвертах в принадлежащей ее мужу компании Monēta. Служба госдоходов (CГД) еще в прошлом году получила анонимную жалобу на работу этой фирмы. Сама Петравича обвинения отрицает — и происходящее связывает со своим приходом в политику, сообщает Rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

В СГД подробностей жалобы не сообщают и, не комментируя конкретный случай, заявляют, что "если зарплаты ниже, чем в среднем по отрасли, то это кажется подозрительным".

Компания Monēta работает в Салдусском крае, ей принадлежит пять магазинов продовольственных и промышленных товаров. По данным публичного регистра, на предприятии в общей сложности 26 сотрудников.

В 2017 году фирма в качестве взносов государственного обязательного социального страхования внесла почти 40 тыс евро. Если разделить эту сумму на число работников и 12 месяцев, получится, что в среднем за одного сотрудника в месяц заплатили менее 128 евро. Согласно налоговой системе 2017 года, сумма совпадала с размером социальных взносов с минимальной зарплаты.

Сама Петравича также отрицает существование "серых" зарплат, а информацию в СМИ называет заказом.

"В данный момент, когда я попала на политическую сцену, такие сообщения, возможно, появились. Мы и против этой налоговой реформы, и против СГД обращались, и, конечно, это сейчас возвращается как расплата", — считает политик.

Проводят ли проверки в Monēta, в СГД не рассказывают. Петравича же еще оценит, требовать ли у СГД пояснений о полученной жалобе.

Фото: facebook.com/ramona.petravica