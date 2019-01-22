﻿ Парадниекс сможет зарабатывать 2000 евро на посту советника премьера, Mixnews.lv

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В случае, если представитель Национального объединения Имант Парадниекс станет советником будущего премьера Кришьяниса Кариньша по вопросам демографической политики, его зарплата в месяц могла бы составить 2000 евро. Об этом свидетельствуют правила Кабинета министров, пишет NRA.

Согласно правилам, советник премьер-министра ежемесячно получает заработок в 2000 евро до уплаты налогов. В то же время, упомянутые правила предусматривают возможность получать доплаты, премии и денежные вознаграждения. Например, доплата в размере 20% от месячной зарплаты полагается, если должностное лицо дополнительно к своим обязанностям заменяет отсутствующего чиновника или исполняет трудовые обязанности вакантной должности.

Между тем доплата в размере 30% от месячной зарплаты полагается, если должностное лицо в дополнении к своим прямым обязанностям, выполняет и полномочия другой должности.

Доплата до 40% от месячной зарплаты полагается для мотивации более компетентных должностных лиц, однако один раз в год существует возможность получить премию в размере 75%, 65% или 55% от месячного заработка. Размер премии зависит от того, как будет оценена выполненная работа должностного лица.

Напомним, кандидат в премьер-министры Кришьянис Кариньш ранее заявил, что Парадниекс может стать его советником по вопросам демографической политики. Эту информацию подтвердил и сам Парадниекс, добавив, что он надеется продолжить руководить Центром по делам демографии.

Парадниекс также указал, что в этом году будущему правительству нужно будет решить три проблемы, которые тормозят рост демографии в Латвии. По словам политика, изначально нужно установить, что в оплаченное время ухода за ребенком государство делает социальные взносы в размере полного пособия по уходу за ребенком в пенсионный капитал родителей.

Кроме того, Парадниекс также упомянул, что нужно решить проблему с разработкой стратегии доступности жилья для молодых семей. Он добавил, что важно не концентрировать свое внимание лишь на обеспечении съемного жилья.

Политик также акцентировал создание дружественной для семей программы рабочих мест. По словам Парадниекса, в Финляндии такая программа работает успешно, дружественным к семьям предприятиям предоставляют дополнительные пункты, например, в государственных закупках или закупках самоуправлений, таким образом мотивируя компании.

Парадниекс баллотировался на выборах в 13-й Сейм, но переизбран в парламент не был.

Фото: flickr.com