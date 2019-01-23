﻿ Статус живущих в Британии латвийцев после Brexit не изменится, Mixnews.lv

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Между Латвией и Великобританией достигнута договоренность, что и в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, статус въехавших до 29 марта граждан не изменится и после Brexit, заявил в эфире LTV министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Он сообщил, что двухсторонняя договоренность достигнута в понедельник, но по ней еще нужны заявление правительства Великобритании и решение Сейма Латвии.

"Над этим сейчас работает наша комиссия по иностранных делам. Затем у нас очень много работы по другим вопросам - вносить поправки в законы, чтобы приспособиться. Будем честны - этот процесс никто не может прогнозировать", - сказал Ринкевич.

Он добавил, что из последних высказываний британских должностных лиц следует, что правительство по крайней мере в данный момент исключает проведение повторного референдума, но "все остальные возможности абсолютно открыты".

Как сообщалось, независимо от того, выйдет ли Великобритания из ЕС на основании соглашения или без него, потребуется вносить поправки в ряд латвийских законов и нормативных актов.

Фото: flickr.com/Conecta Abogados