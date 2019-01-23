﻿ Статус живущих в Британии латвийцев после Brexit не изменится, Mixnews.lv

Статус живущих в Британии латвийцев после Brexit не изменится (7)

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Политика | 23 января 2019 года, 09:02

Между Латвией и Великобританией достигнута договоренность, что и в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, статус въехавших до 29 марта граждан не изменится и после Brexit, заявил в эфире LTV министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Он сообщил, что двухсторонняя договоренность достигнута в понедельник, но по ней еще нужны заявление правительства Великобритании и решение Сейма Латвии.

"Над этим сейчас работает наша комиссия по иностранных делам. Затем у нас очень много работы по другим вопросам - вносить поправки в законы, чтобы приспособиться. Будем честны - этот процесс никто не может прогнозировать", - сказал Ринкевич.

Он добавил, что из последних высказываний британских должностных лиц следует, что правительство по крайней мере в данный момент исключает проведение повторного референдума, но "все остальные возможности абсолютно открыты".

Как сообщалось, независимо от того, выйдет ли Великобритания из ЕС на основании соглашения или без него, потребуется вносить поправки в ряд латвийских законов и нормативных актов.

Фото: flickr.com/Conecta Abogados

Комментарии 7
Latviešu Patriots2 часа назад
Kā berzēja britu tualetes, tā arī turpmāk berzēs:)))
2
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Latviešu Patriots1 час назад
Briti ir mūsu draugi, bet leiši - uzraugi:)))
5
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yes23 минуты назад
конечно друзья, по дешёвке танчики продали 85 годов прошлого века за 250 лямов, сами такие же в 2020 году их списывают, думаю по дружбе отдадут остатки за 500 лямов, как друзьям
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