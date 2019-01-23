﻿ Свершилось! Сейм утвердил новое правительство Латвии, Mixnews.lv

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Сейм утвердил новое правительство, которое возглавит премьер от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш - представитель самой маленькой фракции парламента.

За утверждение сформированного им правительства проголосовал 61 депутат, против были 39 парламентариев.

Правительство сформировали пять партий - "Новое Единство", Новая консервативная партия, "Для развития/За!", KPV LV и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK. В оппозиции остались Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие" - крупнейшая фракция парламента.

Дебаты по утверждению правительства в Сейме продолжались почти три часа.

Кариньш, выступая перед Сеймом, подчеркнул, что партнеры по будущему правительству научились слушать друг друга, договариваясь об общих целях и совместной работе. Партнеры по новой коалиции понимают, что "один в поле не воин", добавил он.

Учась на ошибках прошлого, новая коалиция будет больше прислушиваться к оппозиции, "которая находится в оппозиции не к государству, а к правительству". Коалиционные партии готовы рассматривать предложения оппозиции по существу, сказал он.

Кариньш отметил, что он и новый Кабинет министров - не революционеры, а "эволюционеры", и цель состоит в том, чтобы упорядочить в государстве многие сферы и реализовать реформы.

Избранным в парламент партиям потребовалось три с половиной месяца (109 дней), чтобы достичь соглашения по составу правительства. Это было самое продолжительное формирование правительства в период после восстановления независимости Латвии.

"Новое Единство" в правительстве будут представлять премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр финансов Янис Рейрс.

Объединение партий "Для развития/За!" представляют министр обороны Артис Пабрикс, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Обязанности министра культуры продолжит выполнять представитель Национального объединения Даце Мелбарде, министром земледелия стал Каспар Герхардс.

Новую консервативную партию в правительстве представляют министр образования и науки Илга Шуплинска, министр юстиции Янис Борданс, министр сообщения Талис Линкайтс.

Партию KPV LV в правительстве будут представлять министр внутренних дел Сандис Гиргенс, министр экономики Ральф Немиро и министр благосостояния Рамона Петравича.

Фото: Flickr/Saeima