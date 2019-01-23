﻿ "Вы же друг друга ненавидите": собраны перлы депутатов на дебатах о правительстве, Mixnews.lv

"Вы же друг друга ненавидите": собраны перлы депутатов на дебатах о правительстве (3)
Журналист агентства LETA Райвис Спалвенс составил список ярких цитат депутатов во время дебатов в Сейме перед голосованием по утверждению правительства Кришьяниса Кариньша. Свою подборку Спалвенс опубликовал в соцсети Facebook.
"Кришьянис Кариньш: Делая все эти вещи, мы соблюдем две вещи.
Янис Борданс: Будущее нас ждет хорошее, доброе, позитивное.
Вячеслав Домбровскис: Вы же друг друга ненавидите
Райвис Дзинтарс: Многие тропы придется открывать снова.
Даниэль Павлютс: У нас сегодня праздничный день.
Любовь Швецова: Сегодня похороны.
Юлия Степаненко: Я помню, что говорили и как действовали мои коллеги.
Валерий Агешин: Сейчас нам надо ломать корку черствого хлеба.
Алдис Гобземс: Я не знаю, знаете ли вы, но это знают все.
Инга Голдберга: В моем приграничье есть как интернет, так и телевидение.
Янис Адамсонс: Во вторник было заседание комиссии, или, если точнее, - в среду.
Дидзис Шмитс: Что я этим хоту сказать?
Иван Рыбаков: Мои избиратели не поймут.
Сергей Долгополов: Я буду говорить просто как человек.
Арманд Краузе: Послушайте, что пишет простой человек.
Николай Кабанов: Как вы оцениваете деятельность Райниса?
Регина Лочмеле-Лунева: Линда, ты молодец.
Артус Кайминьш: Нужно любить женщину.
Эвия Папуле: Удачи. И надеюсь, что не долго.", - такой список привел журналист.
Одна из пользователей в шутку составила из приведенных Спалвенсом цитат диалоги.
Сейм 23 января утвердил новое правительство, которое возглавит премьер от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш - представитель самой маленькой фракции парламента.
За утверждение сформированного им правительства проголосовал 61 депутат, против были 39 парламентариев.
Правительство сформировали пять партий - "Новое Единство", Новая консервативная партия, "Для развития/За!", KPV LV и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK. В оппозиции остались Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие" - крупнейшая фракция парламента.
Фото: Flickr/Saeima