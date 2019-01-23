﻿ "Вы же друг друга ненавидите": собраны перлы депутатов на дебатах о правительстве, Mixnews.lv

"Вы же друг друга ненавидите": собраны перлы депутатов на дебатах о правительстве (3)

фото

Политика | 23 января 2019 года, 21:02

Журналист агентства LETA Райвис Спалвенс составил список ярких цитат депутатов во время дебатов в Сейме перед голосованием по утверждению правительства Кришьяниса Кариньша. Свою подборку Спалвенс опубликовал в соцсети Facebook.

"Кришьянис Кариньш: Делая все эти вещи, мы соблюдем две вещи.

Янис Борданс: Будущее нас ждет хорошее, доброе, позитивное.

Вячеслав Домбровскис: Вы же друг друга ненавидите

Райвис Дзинтарс: Многие тропы придется открывать снова.

Даниэль Павлютс: У нас сегодня праздничный день.

Любовь Швецова: Сегодня похороны.

Юлия Степаненко: Я помню, что говорили и как действовали мои коллеги.

Валерий Агешин: Сейчас нам надо ломать корку черствого хлеба.

Алдис Гобземс: Я не знаю, знаете ли вы, но это знают все.

Инга Голдберга: В моем приграничье есть как интернет, так и телевидение.

Янис Адамсонс: Во вторник было заседание комиссии, или, если точнее, - в среду.

Дидзис Шмитс: Что я этим хоту сказать?

Иван Рыбаков: Мои избиратели не поймут.

Сергей Долгополов: Я буду говорить просто как человек.

Арманд Краузе: Послушайте, что пишет простой человек.

Николай Кабанов: Как вы оцениваете деятельность Райниса?

Регина Лочмеле-Лунева: Линда, ты молодец.

Артус Кайминьш: Нужно любить женщину.

Эвия Папуле: Удачи. И надеюсь, что не долго.", - такой список привел журналист.

Одна из пользователей в шутку составила из приведенных Спалвенсом цитат диалоги.

фото

Сейм 23 января утвердил новое правительство, которое возглавит премьер от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш - представитель самой маленькой фракции парламента.

За утверждение сформированного им правительства проголосовал 61 депутат, против были 39 парламентариев.

Правительство сформировали пять партий - "Новое Единство", Новая консервативная партия, "Для развития/За!", KPV LV и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK. В оппозиции остались Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие" - крупнейшая фракция парламента.

Фото: Flickr/Saeima

Комментарии 3
Patriot22 минуты назад
Visu cienu Artusam Kaiminam, ka ar saviem domubiedriem atbalstìja valdìbu. Ìsta latvietis un savas valsts patriots.
Ответить
Latviešu Patriots2 минуты назад
Piekrītu Tev, no vienkārša aktiera kļuvis par patriotu un politiķi!
Ответить
Latviešu Patriots16 минут назад
Žēl,ka vēl neesot pederasts,kā mēs ar tevi
Ответить