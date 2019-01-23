﻿ ФОТО: прошло первое торжественное заседание правительства Кариньша, Mixnews.lv

ФОТО: прошло первое торжественное заседание правительства Кариньша (38)
Вечером 23 января в Кабинете министров в Риге состоялось торжественное заседание правительства, сформированного кандидатом в премьеры от "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем.
Уходящий премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) передал Кариньшу свои полномочия.
С речью к членам нового правительства на торжественном заседании обратился и президент Латвии Раймонд Вейонис.
Глава государства заявил, что жители Латвии ожидают, что новое правительство с первого же дня возьмет ответственность за страну не только на словах, но и на деле.
Он отметил, что процесс формирования правительства был долгим, поэтому потеряно время и задерживаются многие важные решения, что может привести к негативным последствиям для государства.
Вейонис подчеркнул, что стране нужен сбалансированный бюджет, потому что пришло время подумать о создании накоплений на трудные времена.
"Анализируя мировые тенденции, мы должны быть готовы к новым задачам", - сказал президент.
Затем с речью выступил сам Кариньш.
После торжественного заседания нового правительства состоялось официальное фотографирование членов правительства возле скульпуры "Справедливость" в фойе на первом этаже здания Кабмина.
Напомним, Сейм утвердил новое правительство, которое возглавит премьер от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш - представитель самой маленькой фракции парламента.
За утверждение сформированного им правительства проголосовал 61 депутат, против были 39 парламентариев.
Правительство сформировали пять партий - "Новое Единство", Новая консервативная партия, "Для развития/За!", KPV LV и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK. В оппозиции остались Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие" - крупнейшая фракция парламента.
Фото: Flickr/Valsts kanceleja/ State Chancellery
Погода ветреной была —
Ваш замок выгорел дотла.
Огонь усадьбу всю спалил,
А с ней конюшню охватил.
Конюшня заперта была,
А в ней кобыла умерла.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо!