﻿ ФОТО: прошло первое торжественное заседание правительства Кариньша, Mixnews.lv

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Вечером 23 января в Кабинете министров в Риге состоялось торжественное заседание правительства, сформированного кандидатом в премьеры от "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем.

Уходящий премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) передал Кариньшу свои полномочия.

С речью к членам нового правительства на торжественном заседании обратился и президент Латвии Раймонд Вейонис.

Глава государства заявил, что жители Латвии ожидают, что новое правительство с первого же дня возьмет ответственность за страну не только на словах, но и на деле.

Он отметил, что процесс формирования правительства был долгим, поэтому потеряно время и задерживаются многие важные решения, что может привести к негативным последствиям для государства.

Вейонис подчеркнул, что стране нужен сбалансированный бюджет, потому что пришло время подумать о создании накоплений на трудные времена.

"Анализируя мировые тенденции, мы должны быть готовы к новым задачам", - сказал президент.

Затем с речью выступил сам Кариньш.

После торжественного заседания нового правительства состоялось официальное фотографирование членов правительства возле скульпуры "Справедливость" в фойе на первом этаже здания Кабмина.

Напомним, Сейм утвердил новое правительство, которое возглавит премьер от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш - представитель самой маленькой фракции парламента.

За утверждение сформированного им правительства проголосовал 61 депутат, против были 39 парламентариев.

Правительство сформировали пять партий - "Новое Единство", Новая консервативная партия, "Для развития/За!", KPV LV и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK. В оппозиции остались Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие" - крупнейшая фракция парламента.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja/ State Chancellery