﻿ На два стула: Аболтиню назначили послом Латвии и на Мальте, Mixnews.lv

На два стула: Аболтиню назначили послом Латвии и на Мальте (7)

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Политика | 24 января 2019 года, 08:30

Послу Латвии в Италии Солвите Аболтине доверены также обязанности посла Латвии на Мальте, свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas vēstnesis.

Послов по предложению Министерства иностранных дел и комиссии Сейма по иностранным делам назначает президент Латвии.

Уйдя из политики, Аболтиня в феврале прошлого года начала работать на должности директора европейского департамента МИД и получила дипломатический ранг советника.

Послом Латвии в Италии она является с сентября.

Комментарии 7
абвгд2 часа назад
Только в Латвии,человек которому место в тюрьме,может через форточку влезть,в денежную должность.
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Latviešu Patriots2 часа назад
Āboltiņas kundze būtu laba sūtne Magadānas apgabalā.
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Динго2 часа назад
Эта сучка везде пролезет.
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