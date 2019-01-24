﻿ На два стула: Аболтиню назначили послом Латвии и на Мальте, Mixnews.lv

На два стула: Аболтиню назначили послом Латвии и на Мальте (7)
Политика | 24 января 2019 года, 08:30
Послу Латвии в Италии Солвите Аболтине доверены также обязанности посла Латвии на Мальте, свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas vēstnesis.
Послов по предложению Министерства иностранных дел и комиссии Сейма по иностранным делам назначает президент Латвии.
Уйдя из политики, Аболтиня в феврале прошлого года начала работать на должности директора европейского департамента МИД и получила дипломатический ранг советника.
Послом Латвии в Италии она является с сентября.
Только в Латвии,человек которому место в тюрьме,может через форточку влезть,в денежную должность.
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Āboltiņas kundze būtu laba sūtne Magadānas apgabalā.
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Эта сучка везде пролезет.
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