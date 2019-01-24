﻿ На два стула: Аболтиню назначили послом Латвии и на Мальте, Mixnews.lv

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Послу Латвии в Италии Солвите Аболтине доверены также обязанности посла Латвии на Мальте, свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas vēstnesis.

Послов по предложению Министерства иностранных дел и комиссии Сейма по иностранным делам назначает президент Латвии.

Уйдя из политики, Аболтиня в феврале прошлого года начала работать на должности директора европейского департамента МИД и получила дипломатический ранг советника.

Послом Латвии в Италии она является с сентября.