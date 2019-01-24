﻿ Юнкер Кариньшу: надеюсь на вклад Латвии в европейскую семью, Mixnews.lv

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Юнкер Кариньшу: надеюсь на вклад Латвии в европейскую семью (4)

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Политика | 24 января 2019 года, 19:08

Кришьяниса Кариньша с утверждением в должности премьер-министра Латвии поздравил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В поздравительном послании глава Еврокомиссии указал, что надеется на продолжение активного вклада Латвии в европейский проект.

"Поздравляю Кришьяниса Кариньша. В этом году мы отмечаем 15 лет с тех пор, как Латвия присоединилась к европейской семье, и пять лет с тех пор, как она присоединилась к еврозоне. Я рассчитываю на то, что вы продолжите активный вклад Латвии в европейский проект", - сказано в сообщении.

23 января Сейм парламентским большинством в 61 голос утвердил новое правительство, которое возглавит премьер от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш.

Первоочередной задачей и, возможно, первым серьезным испытанием для нового правительства будет принятие бюджета на 2019 год, который необходимо будет согласовать с Европейской комиссией.

Как заявила 24 января в ходе ежегодных внешнеполитических дебатов спикер Сейма Инара Мурниеце, в новом парламенте есть убедительная поддержка строгому и неизменному евроатлантическому курсу.

фото правительства Латвии

Комментарии 4
тт16 минут назад
Кришьянис Кариньш, коренной Американец....со всеми вытекающими.
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Якобсон12 минут назад
А что я могу вложить в семью!!Если мне самому кушать нечего!!
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поцелую тебя смачно17 минут назад
В гей клуб, а не семью.
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