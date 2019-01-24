﻿ Юнкер Кариньшу: надеюсь на вклад Латвии в европейскую семью, Mixnews.lv

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Кришьяниса Кариньша с утверждением в должности премьер-министра Латвии поздравил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В поздравительном послании глава Еврокомиссии указал, что надеется на продолжение активного вклада Латвии в европейский проект.

"Поздравляю Кришьяниса Кариньша. В этом году мы отмечаем 15 лет с тех пор, как Латвия присоединилась к европейской семье, и пять лет с тех пор, как она присоединилась к еврозоне. Я рассчитываю на то, что вы продолжите активный вклад Латвии в европейский проект", - сказано в сообщении.

Congratulations, @krisjaniskarins. This year we mark 15 years since #Latvia joined our European family, reconciling geography and history, and five years since it joined the €-area. I count on you to continue Latvia’s active contribution to the European project. pic.twitter.com/vfth6hgAeC — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 23 января 2019 г.

23 января Сейм парламентским большинством в 61 голос утвердил новое правительство, которое возглавит премьер от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш.

Первоочередной задачей и, возможно, первым серьезным испытанием для нового правительства будет принятие бюджета на 2019 год, который необходимо будет согласовать с Европейской комиссией.

Как заявила 24 января в ходе ежегодных внешнеполитических дебатов спикер Сейма Инара Мурниеце, в новом парламенте есть убедительная поддержка строгому и неизменному евроатлантическому курсу.

фото правительства Латвии