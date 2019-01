﻿ Юнкер Кариньшу: надеюсь на вклад Латвии в европейскую семью, Mixnews.lv

Политика |

Кришьяниса Кариньша с утверждением в должности премьер-министра Латвии поздравил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В поздравительном послании глава Еврокомиссии указал, что надеется на продолжение активного вклада Латвии в европейский проект.

"Поздравляю Кришьяниса Кариньша. В этом году мы отмечаем 15 лет с тех пор, как Латвия присоединилась к европейской семье, и пять лет с тех пор, как она присоединилась к еврозоне. Я рассчитываю на то, что вы продолжите активный вклад Латвии в европейский проект", - сказано в сообщении.

Congratulations, @krisjaniskarins. This year we mark 15 years since #Latvia joined our European family, reconciling geography and history, and five years since it joined the €-area. I count on you to continue Latvia’s active contribution to the European project. pic.twitter.com/vfth6hgAeC