﻿ Лидером списка "Согласия" на выборах в ЕП выдвинут Вячеслав Домбровский, Mixnews.lv

Лидером списка "Согласия" на выборах в ЕП выдвинут Вячеслав Домбровский (13)

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Политика | 24 января 2019 года, 12:18

Правление СДП "Согласие" утвердило кандидатуру Вячеслава Домбровского в качестве лидера списка партии на предстоящих 25 мая 2019 года выборах в Европейский парламент. Об этом сообщил мэр Риги, лидер "Согласия" Нил Ушаков.

Он указал, что это было единогласным решением партии, а Домбровский является опытным политиком.

"СДП "Согласие" - активный член Партии европейских социалистов (PES). Нашей  обязанностью и ответственностью является выдвижение в качестве лидера списка человека, который не только популярен, но также обладает большим опытом в политике и исполнительной власти", - заявил Ушаков.

  "После 2020 года Латвия может потерять до 20% средств еврофондов, а это около 800 млн. евро. В Латвии фактически ни один проект развития не реализуется без европейского софинансирования, поэтому потеря этих денег ударит по всем сферам экономики. Латвии сегодня необходимо бороться за каждый евро, а говорить с европейскими структурами необходимо не на языке лозунгов, как это делалось до сих пор, а на понятном им языке здравых аргументов и аналитических расчетов", - указал Вячеслав Домбровский.  

Кандидат в ЕП также отметил, что "благодаря постоянному контакту с нашими коллегами из PES, мы обладаем масштабным видением экономической ситуации в Европе".

"Членство СДП "Согласие" в PES - одной из крупнейших правящих сил в ЕС, последовательно отстаивающих социально ответственную политику,- гарантирует, что наш голос, голос Латвии, будет услышан", - подчеркнул Домбровский.

Фото: flickr.com/saeima

Комментарии 13
Памятка избирателям "Согласия"2 часа назад
Лидер списка партии "Согласие" Вячеслав Домбровский был членом "Партии реформ", партии созданной взяточником Валдисом Затлерсом.
Домбровский был министром образования и науки Латвии с мая 2013 года до января 2014 года, министром экономики в 2014 году.
В апреле 2014 года он сменил Валдиса Затлерса на посту председателя Партии реформ, довел её до ручки, и в 2015 году "Партия реформ" самоликвидировалась.
"Влился" в партию "Единство". Баллотировался по этому списку в XII Сейм, но в парламент не был избран. Депутатом XII Сейма стал на время, пока Янис Рейрс («Единство») выполнял обязанности министра.
В 2015 года Вячеслав Домбровский ушёл из политики. Но в 2018 году с надеждой на получение поста премьер-министра, Домбровский вступил в партию «Согласие» и был выдвинут кандидатом в премьер-министры на парламентских выборах 2018, возглавив партийный список по Риге.
И опять пролетел. Типичный карьерист-перебежчик.
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моцарт3 часа назад
Опять Циля пролетел..., да и будут ли вообще голосовать за этих согласных, им и так хорошо, всё будет хорошо, вот если разгонят рижскую думу , вот тогда зашевеляться, возможно в палатки и с барабанами…:)))
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мда2 часа назад
долбитесь в сраку молча. какого хрена вам пидорам больше прав, чем нормальным людям.
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