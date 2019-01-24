﻿ Лидером списка "Согласия" на выборах в ЕП выдвинут Вячеслав Домбровский, Mixnews.lv

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Правление СДП "Согласие" утвердило кандидатуру Вячеслава Домбровского в качестве лидера списка партии на предстоящих 25 мая 2019 года выборах в Европейский парламент. Об этом сообщил мэр Риги, лидер "Согласия" Нил Ушаков.

Он указал, что это было единогласным решением партии, а Домбровский является опытным политиком.

"СДП "Согласие" - активный член Партии европейских социалистов (PES). Нашей обязанностью и ответственностью является выдвижение в качестве лидера списка человека, который не только популярен, но также обладает большим опытом в политике и исполнительной власти", - заявил Ушаков.

"После 2020 года Латвия может потерять до 20% средств еврофондов, а это около 800 млн. евро. В Латвии фактически ни один проект развития не реализуется без европейского софинансирования, поэтому потеря этих денег ударит по всем сферам экономики. Латвии сегодня необходимо бороться за каждый евро, а говорить с европейскими структурами необходимо не на языке лозунгов, как это делалось до сих пор, а на понятном им языке здравых аргументов и аналитических расчетов", - указал Вячеслав Домбровский.

Кандидат в ЕП также отметил, что "благодаря постоянному контакту с нашими коллегами из PES, мы обладаем масштабным видением экономической ситуации в Европе".

"Членство СДП "Согласие" в PES - одной из крупнейших правящих сил в ЕС, последовательно отстаивающих социально ответственную политику,- гарантирует, что наш голос, голос Латвии, будет услышан", - подчеркнул Домбровский.

Фото: flickr.com/saeima