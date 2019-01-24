﻿ Лидером списка "Согласия" на выборах в ЕП выдвинут Вячеслав Домбровский, Mixnews.lv

Лидером списка "Согласия" на выборах в ЕП выдвинут Вячеслав Домбровский (13)
Правление СДП "Согласие" утвердило кандидатуру Вячеслава Домбровского в качестве лидера списка партии на предстоящих 25 мая 2019 года выборах в Европейский парламент. Об этом сообщил мэр Риги, лидер "Согласия" Нил Ушаков.
Он указал, что это было единогласным решением партии, а Домбровский является опытным политиком.
"СДП "Согласие" - активный член Партии европейских социалистов (PES). Нашей обязанностью и ответственностью является выдвижение в качестве лидера списка человека, который не только популярен, но также обладает большим опытом в политике и исполнительной власти", - заявил Ушаков.
"После 2020 года Латвия может потерять до 20% средств еврофондов, а это около 800 млн. евро. В Латвии фактически ни один проект развития не реализуется без европейского софинансирования, поэтому потеря этих денег ударит по всем сферам экономики. Латвии сегодня необходимо бороться за каждый евро, а говорить с европейскими структурами необходимо не на языке лозунгов, как это делалось до сих пор, а на понятном им языке здравых аргументов и аналитических расчетов", - указал Вячеслав Домбровский.
Кандидат в ЕП также отметил, что "благодаря постоянному контакту с нашими коллегами из PES, мы обладаем масштабным видением экономической ситуации в Европе".
"Членство СДП "Согласие" в PES - одной из крупнейших правящих сил в ЕС, последовательно отстаивающих социально ответственную политику,- гарантирует, что наш голос, голос Латвии, будет услышан", - подчеркнул Домбровский.
Фото: flickr.com/saeima
Домбровский был министром образования и науки Латвии с мая 2013 года до января 2014 года, министром экономики в 2014 году.
В апреле 2014 года он сменил Валдиса Затлерса на посту председателя Партии реформ, довел её до ручки, и в 2015 году "Партия реформ" самоликвидировалась.
"Влился" в партию "Единство". Баллотировался по этому списку в XII Сейм, но в парламент не был избран. Депутатом XII Сейма стал на время, пока Янис Рейрс («Единство») выполнял обязанности министра.
В 2015 года Вячеслав Домбровский ушёл из политики. Но в 2018 году с надеждой на получение поста премьер-министра, Домбровский вступил в партию «Согласие» и был выдвинут кандидатом в премьер-министры на парламентских выборах 2018, возглавив партийный список по Риге.
И опять пролетел. Типичный карьерист-перебежчик.