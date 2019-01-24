﻿ Ринкевич: в наше время популисты кормят людей полуправдой и ложью, Mixnews.lv

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Этот год будет годом новым вызовов, в мире появляются новые центры силы, заявил на внешнеполитических дебатах в Сейме министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Политик также указал на то, что популизм сейчас имеет очень большое влияние в мире.

"Мы переживаем большую неопределенность, растут враждебность и нетерпимость, популисты кормят общество полуправдой и ложью", - сказал министр.

Ринкевич указал, что политическое и военное могущество Китая стремительно растет и влияет на многие вещи в мире. Ближневосточный регион останется проблемным и в будущем, что не исключает новых потоков миграции, а последние события в Азовском море в очередной раз продемонстрировали, что Россия продолжает нарушать международное право.

По словам министра, внешняя политика Латвии проводится не под влиянием минутного настроения, а участие государства в международных организациях еще не означает немедленного решения проблем. В случае необходимости Латвия должна быть готова действовать быстро, в соответствии с изменениями в ситуации.

Ринкевич обратил внимание на то, что задача внешней политики состоит в заботе о благосостоянии жителей и внешней безопасности, поэтому Латвия продолжит укреплять внутреннюю и внешнюю безопасность, выступать за единый ЕС и после Brexit, а также укреплять евроанлантические отношения.

Кроме того, как подчеркнул Ринкевич, Латвия продолжит поддерживать местных предпринимателей, чтобы способствовать освоению новых рынков и привлечению инвестиций, а также укреплять связи с соотечественниками за границей.

Будущее ЕС определят выборы в Европарламент и утверждение Еврокомиссии, заявил Ринкевич.

"Уже сейчас открыто заявляют о себе радикальные и антиевропейские политические силы, чтобы в случае победы ослабить Евросоюз изнутри", - сказал министр.

Он добавил, что ЕС уже несколько лет работает в кризисном режиме, и основное требование людей - сильный и единый Евросоюз. Это требование политики должны принять как жесткую и конкретную рабочую задачу. В условиях глобализации ЕС не должен расколоться на маленькие и конфликтующие группы по интересам.

"Нам в ЕС необходима также единая энергетическая политика, крепкие и устойчивые отношения с США", - отметил политик.

Что касается Brexit, то от него не выиграет никто, но это не конец ни истории, ни Евросоюза.

Министр поблагодарил союзников за вклад в укрепление альянса Латвии и НАТО, добавив, что альянс сталкивается сейчас с нестабильностью на восточном и южном флангах.

Говоря об отношениях с Россией, он не скрывал, что они сложны, и действия России, нарушающие принципы международного права, никогда не будут приняты.

"Мы заинтересованы сотрудничать в тех сферах, где интересы совпадают, и желаем России стать демократическим и процветающим государством", - отметил Ринкевич.

Фото: flickr.com