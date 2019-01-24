﻿ Министр Пабрикс: 1940 год в Латвии не повторится, мы готовы стрелять, Mixnews.lv

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Национальные вооруженные силы готовы стрелять по любому врагу, который пересечет границы Латвии. Об этом сегодня в ходе внешнеполитических дебатов в Сейме заявил министр обороны Артис Пабрикс, пишет Nra.lv.

Он акцентировал внимание собравшихся на том, что сферу безопасности Латвии необходимо укреплять на внутреннем и на внешнем уровнях.

"Нам необходимо показать как самим себе, так и молодому поколению, а также тем, кто оценивает нас со стороны, что мы готовы защищать, отстаивать Латвийское государство, и Латвийские вооруженные силы никогда не позволят перейти границу Латвии так, как это произошло в 1940 году", - заявил Пабрикс.

"Любому врагу Латвии, любому оппоненту стоит знать, что мы готовы стрелять по любому, кто преступит наши национальные границы", - добавил министр, выразив благодарность тому, что в Латвии находится контингент НАТО из примерно 1700 человек.

Пабрикс пообещал, что будет работать над тем, чтобы солдаты альянса остались в Латвии на постоянной основе.

Напомним, 23 января Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил премьер от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш - представитель самой маленькой фракции парламента.

Правительство сформировали пять партий - "Новое Единство", Новая консервативная партия, "Для развития/За!", KPV LV и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK. В оппозиции остались Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие" - крупнейшая фракция парламента.

Фото: Flickr/Aizsardzības ministrija