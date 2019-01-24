﻿ Сейм отклонил идею оппозиции о снижении НДС на молоко, хлеб, мясо и яйца, Mixnews.lv

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Сейм отклонил поданный оппозицией законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на молоко, хлеб, мясо и яйца.

Законопроект поддержали 35 депутатов, против были 42, еще семь парламентариев воздержались.

На рассмотрение законопроект внесли депутаты KPV LV и Союза "зеленых" и крестьян. Они предлагали снизить ставку НДС до 5% на некоторые кисломолочные продукты, молоко, хлеб, свежее и охлажденное мясо и яйца.

Фото: Pixabay.com