﻿ Сейм отклонил идею оппозиции о снижении НДС на молоко, хлеб, мясо и яйца, Mixnews.lv

Сейм отклонил идею оппозиции о снижении НДС на молоко, хлеб, мясо и яйца (6)
Политика | 24 января 2019 года, 21:38
Сейм отклонил поданный оппозицией законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на молоко, хлеб, мясо и яйца.
Законопроект поддержали 35 депутатов, против были 42, еще семь парламентариев воздержались.
На рассмотрение законопроект внесли депутаты KPV LV и Союза "зеленых" и крестьян. Они предлагали снизить ставку НДС до 5% на некоторые кисломолочные продукты, молоко, хлеб, свежее и охлажденное мясо и яйца.
Фото: Pixabay.com
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