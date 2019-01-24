﻿ Сейм отклонил идею оппозиции о снижении НДС на молоко, хлеб, мясо и яйца, Mixnews.lv

Сейм отклонил идею оппозиции о снижении НДС на молоко, хлеб, мясо и яйца (6)

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Политика | 24 января 2019 года, 21:38

Сейм отклонил поданный оппозицией законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на молоко, хлеб, мясо и яйца.

Законопроект поддержали 35 депутатов, против были 42, еще семь парламентариев воздержались.

На рассмотрение законопроект внесли депутаты KPV LV и Союза "зеленых" и крестьян. Они предлагали снизить ставку НДС до 5% на некоторые кисломолочные продукты, молоко, хлеб, свежее и охлажденное мясо и яйца.

Фото: Pixabay.com

Комментарии 6
Штрапуцканс В.57 минут назад
Ну в самом деле не для того же они огромное бабло тратили что бы пролезть к кормушке и улучшать жизнь простых реньгаедов,теперь задачи другие,попал в стойло крутись как можешь,большие распилы впереди,а тут лезут со своим понижением налогов.Вот если бы поввсить налоги,тады они дружно одобрямс крикнули,а так нет звиняйте,мимо.
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Макс1 час назад
Вот она реальность, а еще кто-то мечтает КОЗ отменить в этом году.
Власть имущие не могут отказаться от дармовых бабок !
Выбрали правительство называется !
И это только начало !
То ли еще будет !
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Krievs49 минут назад
Еj nahuj!
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