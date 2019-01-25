﻿ Министр благосостояния Петравича будет "подрабатывать" депутатом, Mixnews.lv

Политика |

Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) пока будет совмещать работу министра и депутата Сейма, пишет Diena.lv.

Как она сообщила, фракция KPV LV постановила, что по крайней мере в течение первых нескольких месяцев министр благосостояния также сохранит депутатский мандат.

В настоящее время продолжается работа по формированию бюро министра, и на следующей неделе станут известны его сотрудники.

Большинство утвержденных 23 января министров сложили свои депутатские мандаты. Среди них министр культуры Даце Мелбарде, министр юстиции Янис Борданс, министр образования и науки Илга Шуплинска, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр финансов Янис Рейрс и министр обороны Артис Пабрикс.