﻿ Латвийский евродепутат пообещала подготовить "жесткий" доклад по России, Mixnews.lv

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Латвийский депутат Европарламента (ЕП) Сандра Калниете в интервью Deutsche Welle пообещала, что до выборов в ЕП будет принята резолюция ЕС – Россия с самым «жестким докладом».

«Россия должна быть ответственным членом международного сообщества, соблюдать международное право, решить вопрос Крыма, имплементировать минские соглашения, прекратить вмешиваться гибридными и другими методами в дела стран ЕС - это и вмешательство в выборы, и промывание мозгов, и фейковые новости. С другой стороны, мы искренне хотим работать с гражданским обществом в России, защищать тех, чьи права нарушают - политзаключенные это или похищенные граждане других стран или же известные лидеры оппозиции», - сказала она.

Калниете также выступает за прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Я избрана от страны, которая очень четко понимает политическую подоплеку этого проекта. И в этом мы не одни. Есть группа стран, очень хорошо понимающая, что "Северный поток-2" задуман для того, чтоб навредить интересам Украины и прекратить транзит газа через Украину. Экономической потребности в "Северном потоке-2" нет. Проект также опасен с экологической точки зрения. Моя задача - продолжать эту линию», - отметила евродепутат.

Напомним, как ранее писал Mixnews, выборы Европарламента пройдут 25 мая, и от Латвии будет избрано восемь депутатов. Участвовать в выборах могут партии и их объединения, в которых состоит не менее 500 членов. В списке может быть до 16 кандидатов в депутаты. Прием кандидатских списков пройдет с 6 до 21 марта.

Фото: epthinktank.eu