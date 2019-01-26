﻿ Начинается период предвыборной агитации в Европарламент (+ОПРОС), Mixnews.lv

Начинается период предвыборной агитации в Европарламент (+ОПРОС) (6)

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Политика | 26 января 2019 года, 11:51

Сегодня в Латвии официально начинается 120-дневный период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент (ЕП).

В этот период партиям разрешается размещать оплаченную предвыборную агитацию у поставщиков рекламных услуг, которые до 27 декабря 2018 года задекларировали свои расценки.

Партии и объединения партий, подавшие списки кандидатов в депутаты ЕП, смогут потратить на предвыборные расходы до 430 221 евро, а лицо, агитирующе от своего имени, не связанное с партией или конкретным кандидатом, - 6450 евро или 15 минимальных месячных зарплат.

Выборы в ЕП в Латвии состоятся 25 мая, от Латвии предстоит выбрать восьмерых депутатов.

Подать список кандидатов депутатов ЕП могут зарегистрированные в Латвии партии и их объединения, насчитывающие не менее 500 членов. В список может быть включено до 16 кандидатов.

Списки кандидатов будут приниматься с 6 по 21 марта.

Фото: Pixabay.com

Комментарии 6
Patriot1 час назад
Debìlikis kviec par savu krievu pasauli dien dienà,ka televizors par Dormeo.Esi krievu pasaules fans vai aktivists?
1
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Miss Ann Thrope1 час назад
Че? Идите нахуй. Не читала. Всем бойкотировать
1
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Факт1 час назад
Понятное дело, что туда не должны попасть те, кто выступает против Латвии в этом самом ЕС, всякие "мамыкины" и "жданокии", засланные кремлем казачки.
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