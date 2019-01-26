﻿ Начинается период предвыборной агитации в Европарламент (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Сегодня в Латвии официально начинается 120-дневный период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент (ЕП).

В этот период партиям разрешается размещать оплаченную предвыборную агитацию у поставщиков рекламных услуг, которые до 27 декабря 2018 года задекларировали свои расценки.

Партии и объединения партий, подавшие списки кандидатов в депутаты ЕП, смогут потратить на предвыборные расходы до 430 221 евро, а лицо, агитирующе от своего имени, не связанное с партией или конкретным кандидатом, - 6450 евро или 15 минимальных месячных зарплат.

Выборы в ЕП в Латвии состоятся 25 мая, от Латвии предстоит выбрать восьмерых депутатов.

Подать список кандидатов депутатов ЕП могут зарегистрированные в Латвии партии и их объединения, насчитывающие не менее 500 членов. В список может быть включено до 16 кандидатов.

Списки кандидатов будут приниматься с 6 по 21 марта.

Фото: Pixabay.com