﻿ Гобземс: на правительство оказывает влияние швейцарский адвокат Мерони, Mixnews.lv

Политика |

25 января Алдис Гобземс дал показания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по поводу сделанных с трибуны Сейма заявлений. Выступая 23 января на заседании парламента, на дебатах об утверждении правительства, Гобземс заявил, что его однопартийцу Артусу Кайминьшу некий «Рудольф предлагал 100 000 евро».

Политик утверждал, что Кайминьш встречался с «господином Гобиньшем», известном в народе как «кассир Мерони», и политиком «Единства» Артисом Кампарсом.

После посещения KNAB Гобземс не отказался и от своих слов о возможном влиянии адвоката Рудольфа Мерони на новое правительство, пишет Rus.lsm.lv.

«Я сделал то, что сказано в законе, и все. Я могу только сказать, что подписал, что ничего не могу об этом говорить, и больше никаких комментариев у меня поэтому и не будет. Что я могу сказать — в принципе, я считаю, что на это правительство есть какое-то влияние господина Мерони. В принципе, до сих пор я считаю, что было ошибкой идти в это правительство. И сейчас понадобится много усилий, чтобы исправить эту ошибку», — добавил политик.

В KNAB никаких подробностей о разговоре с Алдисом Гобземсом не сообщили.

Айвар Гобиньш - должностное лицо на латвийских предприятиях, связанных с именем швейцарского адвоката Рудольфа Мерони. Он опроверг высказывания Алдиса Гобземса о своей причастности к предложению 100 000 евро.