﻿ LNT: обнаружена аудиозапись, на которой Гобземс оскорбляет Кайминьша, Mixnews.lv

Политика |

Стремительному ухудшению личных отношений политиков KPV LV Алдиса Гобземса и Артуса Кайминьша, поспособствовали и со стороны. В декабре прошлого года Кайминьшу на электронную почту пришла аудиозапись личного разговора Гобземса. Сообщается, что в этом разговоре Гобземс очень нелестно высказывался о Кайминьше, отмечает канал LNT.

Кайминьш подтвердил журналистам, что получил данную аудиозапись.

"Мне на почту пришла такого вида вырезка, в которой слышны слова господина Гобземса, которые в какой-то мере являются неблагоприятными для меня. Я сейчас не хочу участвовать в этих "войнушках". Но, в какой фракции это было, в каком помещении это было записано, я на самом деле не знаю. Мне просто анонимный э-мейл отправили", - так прокомментировал ситуацию журналистам Кайминьш.

Между тем Гобземс об этой аудиозаписи узнал в тот момент, когда Кайминьш ее поставил послушать депутатам фракции KPV LV в Сейме.

"То есть свидетелями того, что этот разговор был записан, являются все 16 депутатов фракции KPV LV", - подчеркнул в интервью с LNT Гобземс.

Как сообщает телеканад, в отправленных Кайминьшу фрагментах аудиозаписи слышно только Гобземса. Сам Гобземс этот разговор узнал. Политик уверен в том, что запись сделана во фракции Новой консервативной партии (НКП): "Была ситуация, когда я отправился к фракции единолично. Я встретился с ведущими политиками НКП Янисом Бордансом, Ютой Стрике, Гатисом Эглитисом, Талисом Линкайтсом и Кришьянисом Фелдмансом. Этот разговор был записан".

Гобземс также выразил мнение о том, что НКП тайно записывает личные разговоры. Политик уже обратился по этому вопросу в Бюро безопасности Сейма.

Отмечается, что события декабря приблизительно совпадают со временем, когда глава фракции НКП в Сейме Юта Стрике публично заявила, что Гобзем является "снесенным олигархами яйцом" в партии KPV LV, и Кайминьшу следовало бы как можно скорее от него избавиться. Однако Стрике указала журналистам, что ей ничего не известно ни о записи разговора с Гобземсом, ни о том, что аудиозапись была отправлена Кайминьшу.

"Я не могу сказать, кто и что ставил послушать фракции KPV LV и что это за аудиозапись. С ваших слов я поняла, что на записи был Гобземс. Записывал ли он разговор сам, или это делал кто-то другой, я не знаю", - отметила Стрике.

Между тем Кайминьш рассказал журналистам, что аудиозапись не является главной причиной разногласий, поскольку они происходили и раньше, но в связи с другими факторами.

Напомним, правительство Кришьяниса Кариньша поддержали 11 из 16 депутатов фракции KPV LV. Против нового Кабмина проголосовали Гобземс, Дидзис Шмитс, Линда Лиепиня, Карина Спруде и Ивета Бенхена-Бэкена. Кайминьш считает, что этих депутатов стоило бы исключить из фракции партии в Сейме.

Фото: flickr.com/photos/saeima