﻿ Три в одном: Аболтиню назначили послом Латвии в Сан-Марино, Mixnews.lv

Три в одном: Аболтиню назначили послом Латвии в Сан-Марино (13)
Политика | 28 января 2019 года, 08:26
Послу Латвии в Италии и на Мальте Солвите Аболтине доверены также обязанности посла Латвии в Сан-Марино, свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Послов по предложению Министерства иностранных дел и комиссии Сейма по иностранным делам назначает президент Латвии.
Уйдя из политики, Аболтиня в феврале прошлого года начала работать на должности директора европейского департамента МИД и получила дипломатический ранг советника.
Должность посла Латвии в Италии она занимает с сентября прошлого года.
Фото: flickr.com/Saeima
Теперь она будет снимать за счет бюджета три квартиры в разных странах.
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И куда только смотрит трудовая инспекция- ведь сгорит же человек на работе от непосильного труда. Да и регулы ЕС очень строго ограничивают количество допустимых сверхурочных часов
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Эта умная женщина, всегда работала только на благо своего кармана. Продвигая фирму своего мужа,в гос.закупках., протискиваясь в сейм, издеваясь над пенсионерами. Теперь нашла себе тёплое место, будет проживать в европейской стране и получать неплохие деньги. Про работу рыжей, на благо для Латвии можете расказывать "ура -патриотсам",может они и поверят.
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