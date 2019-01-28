﻿ Кариньш: коалиции стоит выбрать одного кандидата в президенты Латвии, Mixnews.lv

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Коалиции следует договориться об одном кандидате в президенты Латвии и выдвинуть его, заявил в передаче телеканала LNT "900 секунд" премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он подчеркнул, что выразил свое мнение. Во фракциях предстоящие выборы президента уже обсуждаются.

Представляющий Национальное объединение политик Рихард Колс в интервью газете Neatkarīgā rīta avīze высказал мнение, что на должность президента страны следует выдвинуть судью Европейского суда Эгила Левитса, которого он считает самым подходящим кандидатом.

Выборы президента Латвии состоятся летом. Нынешний президент Раймонд Вейонис занимает эту должность с июля 2015 года. Он пока не сообщил, будет ли баллотироваться на следующий срок.

Фото: flickr.com/Saeima