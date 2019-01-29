﻿ Депутата Юрашса выдадут для уголовного преследования, Mixnews.lv

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Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям поддержала сегодня предложение о выдаче для уголовного преследования депутата Новой консервативной партии (НКП) Юриса Юрашса, рассказала журналистам глава комиссии Янина Курсите-Пакуле (VL-TB/LNNK).

Проект решения поддержали девять депутатов, против было четыре. Далее вопрос о выдаче Юрашса рассмотрит Сейм, предположительно в четверг, 31 января.

Комиссия выслушала сегодня объяснения Юрашса. Он повторно заявил, что дело против него построено на "лжи и полуправде". Юрашс уверен, что дело мотивировано политически, а генеральный прокурор Янис Майзитис действует как "адвокат олигархов".

Юрашс не решил, сложит ли депутатский мандат, если Сейм выдаст его для уголовного преследования. Он не будет призывать коллег голосовать против выдачи, так как убежден, что голосовать нужно по совести. Политик считает, что выиграет дело в суде.

Как уже сообщалось, Новая консервативная партия (НКП) проведет 31 января народное собрание "За правовую Латвию" против выдачи Юрашса. с

С предложением о выдаче Юрашса обратился в Сейм прокурор отдела по расследованию особо важных дел Марис Урбанс.

Уголовный закон предусматривает за умышленное разглашение государственной тайны лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы, денежный штраф с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Юрашс ранее публично заявил, что ему предлагалась взятка, чтобы уголовный процесс бывшего руководителя предприятия Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского был переквалифицирован со взяточничества на торговлю влиянием.

Юрашс утверждал, что со стороны правоохранительных органов на эти заявления не последовало никакой реакции, после чего он рассказал о происшедшем в СМИ. За обнародование этой информации против него был начат уголовный процесс.

Фото: Flickr/Saeima