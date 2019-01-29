﻿ Слишком дорого: приостановлен проект нового корпуса больницы Страдиня, Mixnews.lv

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Проект второй очереди нового корпуса А Клинической университетской больницы им. Страдиня приостановлен до выяснения финансовой ситуации, заявила на заседании парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям директор департамента надзора за фондами ЕС Министерства финансов Диана Ранцане.

По последним расчетам, на проект требуется дополнительно 29,1 млн евро, что на 1,6 млн евро меньше, чем было рассчитано первоначально.

Ранцане сказала депутатам, что в первом докладе об удорожании проекта Минфин не увидел достаточного обоснования, но сейчас готовится новый доклад, где причины удорожания изложены более полно. Это позволит тем, кто принимает решения, понять, оправданы ли дополнительные затраты.

По словам Ранцане, вопрос об источниках финансирования нужно рассматривать в контексте бюджета, причем следует искать фискально нейтральные решения - возможно, с перераспределением финансирования.

Конкретные затраты на проект можно будет оценить только летом, и до внесения большей ясности в ситуацию Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) приостановит выплаты по проекту.

Как заявил представитель ЦАФД Эдгар Калбергс, в проекте "взята пауза" до внесения окончательной ясности в вопрос о затратах и источниках дополнительного финансирования. Если дополнительное финансирование не будет найдено, придется переработать проект целиком, чтобы уложиться в доступную сумму.

Врач больницы Страдиня Андрей Эрглис заявил депутатам, что корпус "рисуется" уже пятый раз, и, если бы весь корпус А строился бы в одну очередь, а не в две, он стоил бы меньше.

"Скупой платит дважды", - сказал он.

Комментируя рост расходов на техническое оснащение корпуса, он сказал, что за последние 15 лет понимание медицины очень изменилось, и в 2005 году требования были совсем другими.

Первоначально требуемая сумма на строительство корпуса А составляла 91 млн евро, в том числе 64 млн евро из Европейского фонда регионального развития. Позже предполагаемые затраты выросли на треть, или 30,7 млн евро.

Фото: Stradini.lv