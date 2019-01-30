﻿ Министр культуры будет баллотироваться в Европарламент, Mixnews.lv

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Министр культуры будет баллотироваться в Европарламент (2)

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Политика | 30 января 2019 года, 09:33

Министр культуры Даце Мелбарде (VL-TB/LNNK) будет баллотироваться на выборах Европарламента. Об этом она сообщила в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Мелбарде отметила, что на должности министра культуры провела уже пять с половиной лет и хочет попробовать что-то новое.

Она пообещала, что продолжит активно участвовать в культурной жизни Латвии, если будет избрана депутатом.

Выборы в Европарламент пройдут в мае.

Комментарии 2
kentavrs16 минут назад
Вот оно "патриотическое воспитание"-сижу на халявной должности,и зряплата вроде ничего, а эти, более ухватистые халявщики, слиняли в гейропу и бабло в разы больше за битье баклуш получают, я тоже туда хочу.
Пардон,мадам,я вообще тоже туда хочу,не подвинулась-бы ты?
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вова15 минут назад
Корма нового хочет попробовать Брюссе-Страссбурго-пал называется и пенсию подзаработать , боится , что Кариньш с Бордансом на диету посадят и пилу отберут ,
да и юбилеев и библиотек не предвидится пока.
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