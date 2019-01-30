﻿ Министр культуры будет баллотироваться в Европарламент, Mixnews.lv

Министр культуры будет баллотироваться в Европарламент (2)
Политика | 30 января 2019 года, 09:33
Министр культуры Даце Мелбарде (VL-TB/LNNK) будет баллотироваться на выборах Европарламента. Об этом она сообщила в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.
Мелбарде отметила, что на должности министра культуры провела уже пять с половиной лет и хочет попробовать что-то новое.
Она пообещала, что продолжит активно участвовать в культурной жизни Латвии, если будет избрана депутатом.
Выборы в Европарламент пройдут в мае.
Пардон,мадам,я вообще тоже туда хочу,не подвинулась-бы ты?
да и юбилеев и библиотек не предвидится пока.