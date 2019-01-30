﻿ Министр культуры будет баллотироваться в Европарламент, Mixnews.lv

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Министр культуры Даце Мелбарде (VL-TB/LNNK) будет баллотироваться на выборах Европарламента. Об этом она сообщила в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Мелбарде отметила, что на должности министра культуры провела уже пять с половиной лет и хочет попробовать что-то новое.

Она пообещала, что продолжит активно участвовать в культурной жизни Латвии, если будет избрана депутатом.

Выборы в Европарламент пройдут в мае.