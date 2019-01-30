﻿ Кариньш рассказал, кого бы хотел видеть президентом Латвии, Mixnews.lv

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в эфире Латвийского телевидения рассказал, что хотел бы видеть на посту президента государства евродепутата Сандру Калниете. Об этом пишет KasJauns.

Политики уже долгое время обсуждают кандидатуру будущего президента Латвии. Ранее уже прозвучала информация о том, что у нынешнего главы государства Раймонда Вейониса очень маленькие шансы повторно занять этот пост.

Кариньш признал, что самым подходящим кандидатом на пост президента была бы Сандра Калниете.

Сандра Калниете

Премьер считает, что коалиции стоит выдвинуть одного конкретного и сильного кандидата. В то же время он заявил, что партия "Новое Единство" еще не обсуждала кандидатуру следующего президента Латвии.

Партии правящей планируют вместе обсудить потенциальных кандидатов на должность президента, а также договориться об определенных критериях, которыми лидер государства должен обладать.

Представитель Национального объединения "Все для Латвии!"-"Отечеству и свободе"/LNNK Янис Эглитс журналистам рассказал, что он побудил других членов коалиции своевременно начать дискуссии о кандидатуре будущего президента, учитывая также и разговоры в обществе на эту тему.

Выборы президента Латвии состоятся в конце мая 2019 года.

Фото: flickr.com/Valsts Kanceleja, European People's Party