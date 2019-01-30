﻿ Кариньш рассказал, кого бы хотел видеть президентом Латвии, Mixnews.lv

Кариньш рассказал, кого бы хотел видеть президентом Латвии (21)

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Политика | 30 января 2019 года, 11:33

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в эфире Латвийского телевидения рассказал, что хотел бы видеть на посту президента государства евродепутата Сандру Калниете. Об этом пишет KasJauns.

Политики уже долгое время обсуждают кандидатуру будущего президента Латвии. Ранее уже прозвучала информация о том, что у нынешнего главы государства Раймонда Вейониса очень маленькие шансы повторно занять этот пост.

Кариньш признал, что самым подходящим кандидатом на пост президента была бы Сандра Калниете.

фото Сандра Калниете

Премьер считает, что коалиции стоит выдвинуть одного конкретного и сильного кандидата. В то же время он заявил, что партия "Новое Единство" еще не обсуждала кандидатуру следующего президента Латвии.

Партии правящей планируют вместе обсудить потенциальных кандидатов на должность президента, а также договориться об определенных критериях, которыми лидер государства должен обладать.

Представитель Национального объединения "Все для Латвии!"-"Отечеству и свободе"/LNNK Янис Эглитс журналистам рассказал, что он побудил других членов коалиции своевременно начать дискуссии о кандидатуре будущего президента, учитывая также и разговоры в обществе на эту тему.

Выборы президента Латвии состоятся в конце мая 2019 года.

Фото: flickr.com/Valsts Kanceleja, European People's Party

Комментарии 21
Совсем окуели?2 часа назад
Чего хорошего, эта мразота, для Латвии сделала?
На Россию, по команде погавкала?
2
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yes2 часа назад
латвии вообще не нужен президент, от него нечего зависит, просто это делается для ЕС, мол у всех есть и у нас есть
2
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Саня2 часа назад
отлизал бы ей?
2
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