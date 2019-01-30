﻿ Борданс пожаловался другим странам на выдачу Юрашса для уголовного преследования, Mixnews.lv

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В связи с просьбой прокуратуры о выдаче для уголовного преследования депутата Новой консервативной партии (НКП) Юриса Юрашса, министр юстиции, лидер НКП Янис Борданс разослал письма посольствам других стран, чтобы привлечь внимание на то, что в Латвии правовые инструменты могут быть использованы нечестно с целью повлиять на политическую ситуацию в стране.

В письмах посольствам Борданс объясняет суть дела о разглашении Юрашсом гостайны. Бордарнс указывает, что дело мотивировано политически, а генеральный прокурор Янис Майзитис действует как "адвокат олигархов".

Mans precizējums par izskanējušo @konservativie vēstuli vēstniecībām. Tas ir partijas vadītāja skaidrojums par patiesajiem notikumiem un JKP rīcības motivāciju saistībā ar krimināltiesisko vēršanos pret @JurisJurass, lai nepaliktu vieta citu sniegtām spekulācijām. — Jānis Bordāns (@Bordans) January 29, 2019

Стоит напомнить, что в своей предвыборной кампании Новая консервативная партия критиковала деятельность генпрокурора и призывала его уйти в отставку. По письмом Борданс подписался как лидер партии НКП.

Как ранее сообщал Mixnews, несмотря на усилия Юриса Юрашса убедить депутатов в том, что Гепрокуратура требует у парламента его выдачи для уголовного преследования по политическим мотивам, во вторник, 29 января комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям поддержала предложение о его выдаче.

Теперь вопрос о выдаче Юрашса рассмотрит Сейм, планируется, что это произойдет в четверг, 31 января. Поддержать просьбу Генпрокуратуры обещают оппозиционные "Согласие" и Союз "зеленых" крестьян и входящие в правящую коалицию национальное объединение VL-TB/LNNK и "Новое Единство".

Новая консервативная партия (НКП) проведет 31 января народное собрание "За правовую Латвию" против выдачи Юрашса.