﻿ KNAB провел обыски в Рижской думе и дома у Ушакова, Mixnews.lv

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Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сегодня провели обыски в кабинете и по месту жительства мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В KNAB агентству подтвердили, что в рамках уголовного процесса в среду работники бюро провели "неотложные процессуальные действия", но других комментариев не предоставили.

Около полудня четыре сотрудника бюро прибыли в Рижскую думу и прошли в кабинет мэра. Позже они покинули кабинет в сопровождении директора юридического управления думы Яниса Лиепиньша. На вопросы журналистов представители KNAB не отвечали, из кабинета были вынесены предметы, возможно, компьютер, а также большая папка с документами.

Лиепиньш никаких комментариев о происходящем также не предоставил, сославшись на то, что такие полномочия есть только у руководства думы. Пока никто из руководства самоуправления к журналистам не вышел.

Один из лидеров "Согласия" Янис Урбанович сообщил, что ничего не знает об обысках, так как о них ему стало известно из СМИ. Он пытался связаться с Ушаковым, но ему это не удалось.

Урбанович ждет разъяснений от KNAB и надеется, что произошло недоразумение.

Фото: Flickr/Rīgas dome