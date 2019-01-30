﻿ "Ситуация разрушительная": премьер отреагировал на обыски у Ушакова, Mixnews.lv

Политика |

Ситуация в Риге разрушительная, но вопрос о роспуске Рижской думы должен решать министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, заявил в среду в эфире Латвийского радио премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Комментируя проведение сегодня обысков в Рижской думе и по месту жительства мэра Риги Нила Ушакова, Кариньш сказал, что не располагает более подробной информацией о причинах этих оперативных действий.

"Я не был проинформирован о том, что эти обыски будут проведены. К тому же было бы неправильно, если бы политик вмешивался в оперативные действия", - сказал он.

На вопрос, могут ли эти события побудить правительство поддержать разработанный Министерством охраны среды и регионального развития законопроект о роспуске Рижской думы, Кариньш ответил, что этот вопрос находится в ведении Пуце, который должен оценить ситуацию и предложить решение.

"Но надо понимать, что роспуск думы имеет большие политические последствия. Я рижанин и вижу, что скандалы разрушительны, например, все что связано с "Ригас сатиксме" и сегодняшними обысками. Какие-то последствия должны быть, но я не знаю, какие", - сказал Кариньш.

Как сообщалось, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сегодня провели обыски в кабинете и по месту жительства мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие").

В KNAB агентству подтвердили, что в рамках уголовного процесса в среду работники бюро провели "неотложные процессуальные действия", но других комментариев не предоставили.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja/ State Chancellery