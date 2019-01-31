﻿ Иесалниекс на новенького: ушедших в министры депутатов сменят новые лица, Mixnews.lv

Политика |

В четверг, 31 января, к работе в Сейме приступят депутаты, которые будут замещать тех парламентариев, которые заняли должности министров. 10 из 14 членов правительства являются депутатами Сейма, однако министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) собирается совмещать работу в парламенте и министерстве.

По словам Петравичи, совмещать работу депутата со службой в министерстве она собирается в течение нескольких месяцев.

Всем остальным ставшим министрами депутатам на замену придут те, кто шел следующим в списке кандидатов от этой же партии.

Фракцию KPV LV в Сейме будет представлять Айвар Гейданс, к фракции НКП присоединятся Андрис Казиновскис, Янис Циеленс и парламентский секретарь Министерства сообщения Янис Бутанс.

Между тем парламентскую фракцию "Для развития/За!" будет представлять депутаты Мартиньш Штейнс и Даце Блуке.

Также утверждены депутатские мандаты Яниса Иесалниекса (VL-TB/LNNK) и Атиса Леиньша ("Новое Единство").

Депутатский мандат Рихарда Козловскиса ("Новое Единство") планируется утвердить на заседании Сейма 7 февраля. Он займет в парламенте место Эдгара Ринкевича ("Новое Единство"), который продолжит выполнять обязанности министра иностранных дел.

Фото: flickr.com/Saeima