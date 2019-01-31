﻿ "Кто-то хочет изменить итоги выборов": "Согласие" об обысках у Ушакова, Mixnews.lv

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Проведенные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обыски в доме и рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова - "политически мотивированная попытка одной партии изменить итоги выборов", считает партия "Согласие", лидером которой является Ушаков.

"Вчерашние события в Риге, когда на рабочем месте и по месту жительства председателя Рижской думы Нила Ушакова KNAB провело процессуальные действия, не позволяют молчать о них. Мы считаем эти действия политически мотивированной попыткой одной партии изменить итог выборов - об этом эта партия националистов ранее открыто заявила на своем съезде", - говорится в заявлении "Согласия" для СМИ.

Как отмечает агентство LETA, в заявлении конкретная партия не названа, но речь явно идет о национальном объединении Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvibai/LNNK, представлявший которое в предыдущем правительстве министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс по призыву партии подготовил законопроект о роспуске Рижской думы.

При предыдущем правительстве эти попытки не удались, а теперь "бескомпромиссная власть закона" набирает обороты - у политических оппонентов, очевидно, появилась возможность побороть конкурентов, используя правоохранительные органы, которые, к сожалению, не противятся, считает "Согласие".

"Согласие" призывает генпрокурора Эрика Калнмейерса, руководство KNAB и Бюро по защите Сатверсме обратить внимание на эту ситуацию и не допустить, чтобы действиями независимых учреждений командовали политики.

В отношении Ушакова не применен никакой процессуальный статус и не высказаны никакие подозрения, подчеркивает "Согласие".

Как сообщалось ранее, в среду, 30 января, KNAB провело обыски по месту работы и жительства Ушакова. Мэр утверждает, что он не нарушал закон и не намерен уходить в отставку.

Фото: Rīgas dome