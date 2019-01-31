﻿ "Кто-то хочет изменить итоги выборов": "Согласие" об обысках у Ушакова, Mixnews.lv

"Кто-то хочет изменить итоги выборов": "Согласие" об обысках у Ушакова (31)

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Политика | 31 января 2019 года, 11:35

Проведенные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обыски в доме и рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова - "политически мотивированная попытка одной партии изменить итоги выборов", считает партия "Согласие", лидером которой является Ушаков.

"Вчерашние события в Риге, когда на рабочем месте и по месту жительства председателя Рижской думы Нила Ушакова KNAB провело процессуальные действия, не позволяют молчать о них. Мы считаем эти действия политически мотивированной попыткой одной партии изменить итог выборов - об этом эта партия националистов ранее открыто заявила на своем съезде", - говорится в заявлении "Согласия" для СМИ.

Как отмечает агентство LETA, в заявлении конкретная партия не названа, но речь явно идет о национальном объединении Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvibai/LNNK, представлявший которое в предыдущем правительстве министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс по призыву партии подготовил законопроект о роспуске Рижской думы.

При предыдущем правительстве эти попытки не удались, а теперь "бескомпромиссная власть закона" набирает обороты - у политических оппонентов, очевидно, появилась возможность побороть конкурентов, используя правоохранительные органы, которые, к сожалению, не противятся, считает "Согласие".

"Согласие" призывает генпрокурора Эрика Калнмейерса, руководство KNAB и Бюро по защите Сатверсме обратить внимание на эту ситуацию и не допустить, чтобы действиями независимых учреждений командовали политики.

В отношении Ушакова не применен никакой процессуальный статус и не высказаны никакие подозрения, подчеркивает "Согласие".

Как сообщалось ранее, в среду, 30 января, KNAB провело обыски по месту работы и жительства Ушакова. Мэр утверждает, что он не нарушал закон и не намерен уходить в отставку.

Фото: Rīgas dome

Комментарии 31
андрюХА2 часа назад
Многие наивно полагают, что он "пророссийский"... Всё, что есть у него "пророссийского", - это фамилия, и всё. Он что ни на есть самый пролатышский политик, ничего лишнего ни говорить, ни делать он не будет. И этим своим положением и мнением о себе других он умело пользуется. Просто влияние его растёт, и нацики пытаются его прессовать, - ничего нового, - сплошь грязнуха в политике....
//vz.ru/world/2019/1/30/961888.html
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1233 часа назад
Так эту песню, о политической мотивации, не ушаковс начал петь. Он чисто повторяет слова политиков, находящихся у власти. Пример нужно? А вот письма министра юстиции в посольства как вам? А всхлипы иесалниекса о "руке москвы" (кстати, за чей счёт сей мальчик постоянно сидел с телефона в интернете когда был на должности парлментского секретаря мин.юста?)? А стоны "неединства" о вмешательстве в выборы? Так что ушаковс делает то, что делают так называемые "старшие братья" из правительства. Ребёнок берёт пример с родителей.
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!2 часа назад
"Сплотимся еще сильнее вокруг нашего лидера. Супротивник не пройдет! Наши скрепы!Наши красные линии!" (С). И под такими нехитрыми лозунгами, 30 лет буржуазия разводит лохов с обеих сторон,сталкивая их лбами и грабя все более нищающих трудящихся.
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